현대차-LG엔솔 6조 투자… 바이든 ‘일자리 치적’ 과시

[美 공장 한국인 300여명 구금]
미국 이민세관단속국(ICE)의 불법 체류자 단속으로 한국인 300여 명이 구금된 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장은 초기 투자 비용만 6조 원에 이른다. 이 공장은 2022년 5월 조 바이든 전 대통령이 방한했을 당시 정의선 현대차그룹 회장이 건립을 공식 발표한 곳이기도 하다.
美당국 급습한 조지아 공장은
年30만대 전기차 배터리 생산기지
美일부 “트럼프, 前정권 흠집내기”
현대차와 LG에너지솔루션은 2023년 북미 합작법인을 설립하고 미국 현지에 배터리셀 공장 ‘HL-GA 배터리 공장’을 짓기로 했다. 합작 공장은 조지아주 엘라벨에 조성됐으며, 단속이 이뤄진 부지 바로 옆은 한미 제조업 동맹의 상징으로 꼽히는 현대차 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 공장이다.
HL-GA 공장에는 현대차와 LG에너지솔루션이 각각 50%씩 지분을 출자해 총 43억 달러(약 6조 원)를 투자했다. 연간 30GWh, 전기차 30만 대 분량의 배터리를 생산할 수 있는 대규모 시설이다. 이후 두 회사가 추가로 20억 달러(약 2조8000억 원)를 더 투자하겠다고 조지아 주정부가 발표하면서 전체 투자 규모는 9조 원에 육박하게 됐다.
이 공장에서 생산되는 배터리셀은 배터리팩으로 제작된 뒤 현대차그룹의 미국 공장에서 생산되는 전기차에 공급될 예정이었다. 미국 내 전기차 생산의 전초 기지 역할을 맡게 되는 셈이다. 이 공장은 2023년 착공해 올해 대부분의 공정이 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌다.
현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장은 바이든 전 대통령이 2022년 10월 공장 기공식 성명을 통해 “나의 경제 정책이 조지아주에서 성과를 내고 있다”고 강조했던 곳이다.
일각에서는 이번 단속이 바이든 전 대통령이 일자리 창출 성과의 상징으로 내세웠던 공장을 겨냥한 만큼, 트럼프 행정부가 내년 중간선거를 앞두고 ‘전 정권 흠집 내기’에 나선 것이라는 해석도 나온다. 바이든 전 대통령이 “미국인 일자리 창출”을 강조했지만, 실제로는 외국인 불법 체류자가 일자리를 차지하고 있었다는 식으로 몰아가려는 의도였다는 것이다.
이민아 기자 omg@donga.com
