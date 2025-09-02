‘결단의 책상’ 앉은 트럼프, 설명하는 李대통령…백악관, 한미정상회담 사진 공개

이재명 대통령이 지난 8월 25일(현지시간) 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담 후 오벌오피스에서 트럼프의 화보집을 보고 있는 가운데, 트럼프 대통령이 한국 측 회담 참석자들에게 선물할 ‘마가’(MAGA) 모자에 서명하고 있다. 2025.08.31.(백악관 제공. 재판매 및 DB금지) ⓒ News1

이 외에 트럼프 대통령이 이 대통령을 영접하기 위해 백악관 웨스트윙 입구를 나서는 순간, 이 대통령이 정상회담에 앞서 방명록에 서명하는 모습, 이 대통령이 한미 정상회담을 마치고 트럼프 화보집을 보는 순간, 트럼프 대통령이 한국 측 회담 참석자들에게 선물할 ‘마가’(MAGA) 모자에 서명하는 모습 등이 담겼다.