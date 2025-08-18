힐러리 “우크라땅 안 내주면 노벨상 추천”… 감옥 보내겠다던 트럼프 “힐러리에 감사”

2016년 미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령과 맞붙었던 힐러리 클린턴 전 국무장관(사진)이 15일 “트럼프 대통령이 러시아에 우크라이나 영토를 내주지 않고 전쟁을 끝낸다면 그를 노벨 평화상 후보로 추천하겠다”고 밝혔다.
노벨 평화상 수상을 강하게 원하고 있는 트럼프 대통령 또한 “감사하다. 그(클린턴 전 장관)를 다시 좋아해야 할지도 모르겠다”고 반색했다. 대선 후 내내 대립했던 두 사람의 관계를 감안할 때 이례적이라는 평가가 나온다.
클린턴 전 장관은 이날 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카주에서 정상회담을 가지기 직전 진보 성향 팟캐스트 ‘분노하는 중도(Raging Moderates)’에 출연했다. 그는 “트럼프 대통령이 우크라이나의 영토 양보 없이 이 끔찍한 전쟁을 끝낼 수 있다면 어쩌면 지금이 바로 (수상) 기회일지 모른다”고 논평했다.
이어 “푸틴 대통령은 ‘유럽의 안보를 위협하지 않겠다’고 밝힌 자신의 발언을 입증하기 위해 점령한 우크라이나 영토에서 철수하라”고 촉구했다. 또 “트럼프 대통령이 우크라이나를 위해서만이 아니라 우리 자신(미국)의 안보와 이익을 위해 푸틴 대통령에게 맞서기를 기대한다”고 강조했다. 이 발언을 전해 들은 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “매우 고맙다”고 했다.
트럼프 대통령은 2016년 대선 당시 클린턴 전 장관이 장관 재직 시절 개인 이메일로 업무를 처리한 점을 비판하며 “집권하면 그를 감옥에 집어넣겠다”고 공언했다. 당시 트럼프 대통령의 지지층 또한 “힐러리를 감옥으로(lock her up)” 구호를 외치며 양측의 갈등이 커졌다.
