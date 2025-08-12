유엔총장 “이스라엘, 가자 취재기자 공격 5명 숨져…진상 규명해야”

유엔 사무총장은 팔레스타인 가자지구에서 취재 중이던 알자지라방송 기자 5명이 이스라엘 표적 공습으로 숨진 사건을 강하게 비판했다.
11일(현지시간) 스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 정례 브리핑을 통해 “최근 사건은 현재 진행 중인 전쟁을 취재하면서 언론인이 계속 직면하는 극도의 위험을 강조한다”고 말했다.
이어 “구테흐스 사무총장은 이번 피살 사건에 대한 독립적이고 공정한 조사를 촉구한다”며 “언론인과 미디어 종사자들이 존중과 보호를 받아야 하며, 두려움이나 괴롭힘 없이 자유롭게 업무를 수행할 수 있어야 한다고 강조한다“고 했다.
앞서 알자지라는 소속 기자인 아나스 알샤리프(28) 등 5명이 전날 가자시티의 알시파 병원 앞 취재용 천막에서 이스라엘의 드론 공격으로 숨졌다고 밝혔다.
알자지라는 카타르 도하에 분사를 둔 아랍권 최대 언론사로 알려져 있다.
알샤리프는 사망 몇 시간 전, 자신의 X 계정에 이스라엘 군이 가자시티 지역에 집중적인 공습을 가하고 있다는 글을 게재했다. 그는 이스라엘의 대량 학살을 보도하는 언론인으로, 가장 용감한 언론인 중 한 명으로 전해진다.
이번 공격으로 인해 이스라엘에 대한 국제사회 규탄 목소리가 커지고 있다.
이스라엘군은 “알샤리프가 하마스 내 테러 조직의 수장으로 활동했다”며 그를 표적으로 삼았다고 주장했다. 다만 이에 대한 증거를 제시하지 않았다.
알자지라 측은 근거 없는 모함이며 반박했고 국경없는 기자회(RSF) 역시 알샤리프 암살을 강력하게 비난했다.
외신기자협회(FPA)는 “이스라엘 군은 언론인들을 검증 가능한 증거 없이 무장단체로 규정해 왔다”고 비판했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
