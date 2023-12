美캘리포니아 여성 노숙인 6만명…주요 원인은 ‘폭력’

미국 캘리포니아주서 여성 노숙인이 약 6만명인 것으로 집계돼 미국 사회가 큰 충격에 빠졌다. 이는 뉴욕주와 텍사스주, 플로리다주 3개주의 여성 노숙인을 합한 수와 비슷하다.21일(현지시간) 가디언에 따르면 미국 주택도시개발부(HUD)는 최근 2015년부터 2022년까지 약 4만명 정도였던 캘리포니아주 여성 노숙인이 올해 들어 50% 이상 증가해 약 6만명에 달했다고 발표했다.캘리포니아 주민이 노숙인이 되는 이유로 소득 불평등과 높은 주거비, 따뜻한 날씨 등이 꼽히지만 여성들이 노숙인으로 전락하는 가장 큰 원인은 ‘폭력’인 것으로 전해졌다.공공정책 연구기관인 어반인스티튜트(UrbanInstitute)는 로스앤젤레스 여성 노숙인의 약 30%가 가정폭력이나 데이트폭력 등을 이유로 집을 떠났다고 밝혔다.비영리 단체인 ‘노숙인을 돕는 사람들(People Assisting the Homeless)’의 샌디에이고지부 매니저 하난 스크래퍼는 “우리 기관을 찾는 여성 중 거의 절반 이상이 인생의 어떤 시점에서 폭력을 경험한 적 있다”고 말했다.여성 노숙인은 성범죄에도 쉽게 노출돼 있다. 전직 호텔 매니저였던 임슨(63)은 샌디에이고 시내 길거리서 노숙하다 강도로부터 성폭행을 당했다고 매체는 보도했다.미국 캘리포니아대는 최근 노숙자 관련 연구에서 ‘18세에서 24세 사이의 여성 노숙인’ 중 약 40%는 임신 중이라고 전했다. 마고 쿠셀 캘리포니아대 수석 연구원은 “자녀가 있는 여성 노숙인은 아이를 데리고 갈 곳이 없어 다른 사람에게 맡긴다”고 했다.개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 이 문제를 해결하기 위해 지난해 노숙인 공정 법안(Homeless Equity for Left Behind Populations Act)에 서명했다. 캘리포니아주 취약 계층의 노숙을 예방하기 위해 주 정부는 총력을 다하겠다고 밝혔다.이 법안을 발의한 수잔 루비오 상원의원은 “노숙인 대응에 성평등을 포함함으로써 캘리포니아주를 국가적인 리더로 성장시킬 것”이라고 말했다.[서울=뉴시스]