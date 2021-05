바이든, 文대통령과 회담 “너무 즐겨서” 길어져…‘화기애애’

조 바이든 미국 대통령은 21일(현지시간) 문재인 대통령과 공식 회담 시간이 길어진 이유는 회의를 즐겼기 때문이라고 밝혔다. 한미 정상이 화기애애한 분위기를 연출했다.AP통신에 따르면 바이든 대통령은 이날 기자회견에 앞서 기자들에게 “오후에 문 대통령과의 공식 회담이 길어졌다”며 “회의를 너무 즐겼기 때문에 모든 것이 미뤄지게 됐다(I enjoyed the meeting so much that it caused us to move everything back)”고 말했다.그는 회담 시간이 길어지자 참모들이 거듭 경고하며 방해했다고 부연하기도 했다.이날 문 대통령과 바이든 대통령은 총 171분에 걸쳐 정상회담을 가졌다.먼저 워싱턴 D.C. 백악관 오벌오피스 야외 테라스에서 37분간에 걸친 단독 회담을 가졌다. 이후 실내로 이동해 57분간 소인수 정상회담이 이어졌다. 소인수 정상회담에는 두 정상 외 양측의 핵심 참모들이 배석했다.이후 백악관 국빈만찬장에서 확대 정상회담에 돌입, 공동성명에 담길 최종 문구와 내용에 대해 막판 조율 과정을 거쳤다.바이든 대통령은 문 대통령과 회담이 길어진 이유를 즐거웠기 때문이라고 설명한 셈이다.그는 회담 후 문 대통령과 공동 기자회견에서도 한국의 케이팝(K-POP) 등을 거론하며 기자회견장에서의 긴장된 분위기를 누그러뜨리기도 했다.바이든 대통령은 “케이팝 팬들은 전 세계적”이라고 말했다. 이어 영화 미나리에 출연한 배우 윤여정이 아카데미상을 수상하기도 했다고 말했다. 아카데미상을 수상한 영화 기생충을 언급하기도 했다.[서울=뉴시스]