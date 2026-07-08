김기리 “♥문지인, 과거 두 번 유산…태연한 척했지만 기도하며 눈물”

지난 6일 유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’에는 ‘김기리 인생을 바꾼 결정적 계기’라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상에서는 김기리가 출연해 이성미와 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
이날 이성미는 김기리에게 “이제 아기 곧 낳는데, 처음에 임신 소식을 들었을 때 어땠나”라며 “처음에 유산으로 실패가 있었지만, 그때는 또 엄청 울었을 거 아닌가”라고 물었다.
김기리는 이에 “처음에는 안 울었다, 처음 유산됐을 아기가 임신했을 때는 사람들이 우리 결혼하자마자 ‘시험관을 준비하라’고 했다”라며 “근데 나는 신앙인의 자존심이 있어서 자연 임신으로 가야지 하면서 말을 무시했다”라고 답했다.
이어 “그러다 자연 임신이 됐을 때 엄청 웃었다”라며 “‘내가 뭐라 그랬어, 하나님이 주시는 게 당연한 거 아니야?’ 하고 웃었다”라고 말했다.
그러면서 김기리는 “그러고서는 유산이 됐다, 너무 당황스러웠다”라며 “나는 신앙 구력이 짧으니깐 처음에는 이해되는 척했다”라고 얘기했다.
김기리는 “(아내) 지인이는 너무 힘들어하는데 나는 태연하게 있었다”리며 “근데 나중에 알고 보니 태연한 척하는 거였다”라고 했다. 이어 “그렇게 지나갔는데 한 달에 한번 연예인 연합 예배가 있다, 그때 어떤 목사님이 하나님에게 서운한 얘기를 다 하라고 했다”라며 “그때 제가 하나님에게 서운한 게 있나 생각하면서 기도를 하는데, 그런 기도는 처음이었다, 하나님에게 ‘저 섭섭했어요’ 하면서 울었다”라고 말했다.
이어 “펑펑 운 게 아니라 입술 삐죽 나와서 울었다”라며 “그렇게 하고나니 엄청 후련했다”라고 덧붙였다.
아울러 김기리는 “그러다 두 번째 아기를 갖게 됐다”라며 “시험관을 계속하고 실패하고 너무 힘들어하다가 ‘때려치우자 그냥, 모르겠다’ 하면서 내려놨는데 그때 임신이 됐다”라고 말해 눈길을 끌었다.
한편 김기리는 배우 문지인과 지난 2024년 5월 결혼했다. 결혼 후 얼마 되지 않아임신을 헀으나 유산의 아픔을 겪었고, 올해 3월 임신 소식을 전했다. 오는 8월 출산 예정이다.
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