“월드컵 잔디서 세리머니, 역사상 없던일” 아틀라스에 세계가 깜짝

6일(현지 시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 진행된 2026 북중미 월드컵 브라질-노르웨이의 16강전에서 ‘하프타임 퍼포먼스’를 선보인 아틀라스를 두고 해외 유력 매체들이 기술력을 집중 조명했다. 현대자동차그룹의 로봇 전문 기업 보스턴다애니믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스는 이날 경기에서 손흥민을 포함한 유명 축구선수들의 골 세리머니를 선보이고 주심에게 축구공을 손으로 전달하는 등 여러 볼거리를 제공했다.
미국 경제 전문지 포춘은 아틀라스의 이 같은 ‘쇼’에 대해 “월드컵 역사상 한 번도 없었던 일이 벌어졌다”며 “프로그램에 따라 움직이는 산업용 로봇과 달리 스스로 환경에 적응하고 학습하는 기술”이라고 평가했다. 아틀라스의 골 세리머니가 유명 축구 선수들의 경기 영상과 모션 캡처 데이터를 기반으로 학습한 결과물이라는 설명도 덧붙였다.
블룸버그도 “경기장의 잔디밭은 실험실 바닥에서는 존재하지 않는 다양한 변수가 있을 수 있는 환경”이라고 설명하며 “아틀라스는 실제 환경에서 발생하는 변수에 적용할 수 있도록 학습되고 있다”고 소개했다. 로이터 역시 아틀라스가 잔디 구장 위에서 작동한 사실에 주목하면서 “아틀라스가 기존과 다른 학습 방식으로 잔디 위에서 안정적인 움직임을 구현했다”고 보스턴다이내믹스 관계자를 인용해 보도했다.
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