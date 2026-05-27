신동엽 “이효리, 부친상 아무에게도 안 알려”…조용히 빈소 찾은 이유

방송인 신동엽이 가수 이효리 부친상 당시 부고를 받지 않았음에도 직접 빈소를 찾았던 일화를 공개했다. 오랜 시간 이어온 두 사람의 친분과 의리가 다시 주목받고 있다.
지난 25일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 채정안과 김동욱이 출연한 ‘미리 보는 동엽신 환갑잔치’ 영상이 공개됐다.
영상에서 신동엽은 코미디언 정호철 부부 이야기를 하던 중 이효리 부친상을 언급했다.
그는 “얼마 전 효리 아버님 돌아가셨을 때 효리가 진짜 아무한테도 안 알렸다”며 “나도 직접 연락을 받고 간 게 아니라 일 마치고 늦게 찾아갔다”고 말했다.
이어 “도착했더니 정호철이 부인과 함께 앉아 있더라”고 당시 상황을 떠올렸다.
신동엽은 조문을 마친 뒤 정호철 부부에게 “맥주 한잔 더 하고 갈래?”라고 제안했고, 이후 자신의 집 근처 술집으로 자리를 옮겨 함께 이야기를 나눴다고 밝혔다.
신동엽과 이효리는 연예계 대표 절친으로 꼽힌다. 이효리는 신동엽이 진행하는 유튜브 예능 ‘짠한형’ 첫 회 게스트로 출연하며 의리를 보인 바 있다. 또 이 인연으로 정호철 결혼식 축가를 맡기도 했다.
한편 이효리의 부친 고(故) 이중광 씨는 지난 4월 12일 별세했다. 당시 이효리는 남편 이상순과 함께 상주로 빈소를 지켰으며, 핑클 멤버 옥주현·이진·성유리 등이 조문했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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