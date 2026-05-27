황정음, 전남편 언급 “짐 빼가라고 문 열어놔…고맙다”

배우 황정음이 새집을 공개하며 이혼 당시 전 남편과 관련된 에피소드를 털어놨다. 신혼 시절 사용하던 가구를 그대로 가져왔다며 “문을 열어놨더라”고 말해 눈길을 끌었다.
황정음은 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 새로 이사한 집 내부를 공개했다.
영상에서 제작진은 거실에 놓인 식탁을 보며 “전에 쓰던 거냐”고 물었고, 황정음은 “쓰던 거다. 거의 10년 됐을 거다. 신혼 때 산 거다”라고 답했다.
이어 제작진이 “집에 있는 것들이 다 신혼 때 산 가구냐”고 묻자 황정음은 “맞아. 가구 챙겨서 왔다”고 말했다.
그러면서 “문을 열어놨더라. 내 짐 빼가라고”라고 덧붙였다.
황정음은 이후 “고맙다”고 말하며 웃음을 지었지만, 씁쓸한 표정도 함께 보였다.
1984년생인 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 이후 2024년 이혼 소송을 진행했고 지난해 최종적으로 결별했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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