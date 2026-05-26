‘눈동자’ 신민아 “1인 2역에 시력 잃는 연기…답답함·공포 느껴”

26일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘눈동자’ 제작보고회가 열려 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아, 염지호 감독이 참석했다.
이날 신민아는 작품을 택한 이유에 대해 “우선 시나리오를 읽고 굉장히 다양한 감정을 느끼는 스릴러 작품이 될 것 같다는 생각이 들었다”라며 “그리고 1인 2역이기도 하지만 동생의 죽음을 파헤치는 와중에 시력이 점점 잃어가니까 그거에 대한 공포, 쫓기는 공포심이 흥미롭게 느껴지더라, 연기할 때 제가 궁금했고, 도전해 보고 싶어서 선택을 하게 됐다”고 밝혔다.
그는 이어 “찍을 때도 새로운 경험을 하게 됐다고 생각했다”라며 “서인과 서진이는 얼굴은 같지만 표현하는 성격이나 그런 것들이 달랐고, 시력을 잃어가는 공통점이 있지만 복잡한 마음도 있더라, 또 챙겨주지만 열등감도 있고 그런데 동생을 잃고 자신의 시력도 잃어가는 그런 다르면서도 부딪히는 미묘한 것들을 표현하려고 노력했다”고 설명했다.
그러면서 “제가 찍으면서 붕대로 감기는 신도 있고 눈을 안 보이는 역할을 위해 한쪽 눈동자를 다른 곳에 두는 연습도 했다”라며 “서진이가 놓인 답답함과 안 보이는 것에 있어서 공포감이 간접적으로 느껴져서 그런 부분을 잘 살리려고 했고, 진정성을 보이려고 노력했다”고 강조했다.
‘눈동자’는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러 영화다. ‘옆집사람’의 염지호 감독이 연출을 맡았다.
신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 맡았다. 김남희는 서진의 집착을 경계하면서도 그녀의 눈이 돼 서인의 죽음을 함께 추적하는 담당 형사 도혁으로 분했다. 이승룡은 집요한 광기로 서진에게 집착하는 모델 현민을 연기했다.
댓글 0