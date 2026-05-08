‘아근진’ 비 “후배들, 탁재훈 형처럼 살면 안 되겠다고 다짐”

오는 11일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에서는 비가 출연해 남다른 입담을 공개한다.
최근 녹화에서 비는 최근 악역에 도전한 드라마 ‘사냥개들2’ 에 대해 “제의가 왔을 때 대본도 안 보고 바로 출연을 결정했다, 6개월간 복싱에 온몸을 갈아 넣었다”고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 MC들이 앨범 홍보를 위해 ‘아니 근데 진짜!’를 선택한 이유를 묻자, 비는 “요즘 가장 대세 프로그램”이라며 출연한 이유를 공개해 훈훈한 분위기를 자아냈다.
카이는 비가 자신의 롤모델이었다고 밝히면서 “초등학생 시절부터 비의 춤을 췄었다”고 고백했다. 비는 “춤을 가장 잘 추는 후배가 카이라고 생각한다”고 화답해 훈훈함을 더했다.
또한 탁재훈이 비에게 “예전부터 잘될 줄 알았다”고 말하자, 비는 “거짓말이다, 과거에 나한테 ‘너 뭐 할 줄 아는 거 있냐?’고 했었다”며 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 비는 탁재훈을 ‘탁뚝이’라고 부른다고 했다. 그러면서 “정상에 올랐다가도 바닥까지 떨어지지만, 오뚝이처럼 다시 살아나는 형이라 붙인 별명”이라고 설명해 폭소를 자아냈다. 여기에 “후배들이 ‘재훈이 형처럼 살면 안 되겠다’고 다짐한다”며 돌직구를 날려 현장을 초토화했다는 후문이다.
한편 비는 오는 11일 신곡 ‘필 잇’(FEEL IT)을 공개하며 가수로 컴백한다. ‘필 잇’은 비가 데뷔 후 처음으로 시도하는 경쾌한 R&B POP 장르의 곡이다. 그동안 무대를 압도하는 퍼포먼스에 집중해 왔던 비는 이번 신곡을 통해 대중과 함께 호흡할 수 있는 편안한 감성으로 지친 현대인들에게 따뜻하고 즐거운 위로를 건넬 예정이다.
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