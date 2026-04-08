‘컴백’ 82메이저, 퇴폐 남성美 장착

그룹 82메이저(82MAJOR/남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 미니 5집 ‘FEELM’(필름) 첫 번째 개인 및 단체 콘셉트 사진을 공개했다.
‘에피소드.1’이라는 이름으로 공개된 이번 콘셉트 포토는 멤버들의 극과 극 반전을 담아내 팬들의 시선을 모았다. 단체 포토 속 82메이저는 오버핏 검정 슈트를 입고 위압감 넘치는 포스를 풍겼다. 정면을 응시하거나 위를 올려다보는 등 구도에 따른 멤버들의 시선 변화로 강렬한 인상을 남겼다.
한 편의 누아르 영화를 떠올리게 하는 개인 포토 역시 압도적이다. 초상 사진에서는 입술 타투와 깨진 안경, 젖은 듯한 헤어스타일과 붉은 기가 감도는 아이 메이크업으로 거친 매력을 드러냈다. 침대와 소파를 활용한 풀샷 구도에서는 각기 다른 조명을 배경으로 섹시하고 감각적인 분위기를 연출했다. 82메이저는 앞서 컴백 티징 영상, ‘What’s the fuss‘(왓츠 더 퓨즈) 티저 영상, 네거티브 필름 형태의 스케줄러 등으로 앨범의 전체적인 무드를 꾸준히 예고해 왔다. 이번 콘셉트 포토 역시 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 가운데, 이어질 ’에피소드.2‘ 버전에서는 어떤 모습일지 궁금증이 커진다.
미니 5집 ’FEELM‘은 ’Feel‘과 ’Film‘을 결합한 단어로, 82메이저가 무대 안팎에서 마주한 감정의 순간들을 하나의 필름처럼 엮어냈다는 의미를 담았다. 이들은 이번 앨범을 통해 더 선명해진 팀의 색깔과 서사를 펼쳐낸다.
82메이저의 미니 5집 ’FEELM‘은 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
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