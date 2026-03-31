카드 전소민, 하이라이트 메들리 공개

그룹 카드(KARD) 멤버 전소민이 첫 번째 EP ‘UNVEIL(언베일)’ 하이라이트 메들리를 공개했다.
영상은 아날로그 모니터 속 ‘SOMIN’ 폴더를 오픈하는 것으로 시작된다. 빈티지한 질감 위로 전소민의 다채로운 매력을 담은 미공개 컷이 교차돼 몰입도를 더했다.
이에 따르면, ‘UNVEIL’에는 심플한 신스 플럭 멜로디에 트랩 리듬이 더해진 댄스팝 트랙 ‘Love Me Like A Fan(러브 미 라이크 어 팬)’, 매력적인 실로폰 사운드와 어우러진 묵직한 트랩 드럼 사운드가 돋보이는 ‘Keep It Cute(킵 잇 큐트)’, 통통 튀는 비트에 시원한 멜로디가 쏟아지는 업템포 트랙 ‘Got It Like That(갓 잇 라이크 댓)’, 뎀보우 리듬과 레게톤 사운드의 결합 속에 스페인어 가사가 녹여진 ‘Como Yo A Ti(꼬모 요 아 띠)’, 팬들을 향한 진심을 담은 곡으로 전소민의 보컬적 매력을 극대화한 ‘Closure(클로저)’ 등이 수록된다.
타이틀곡 ‘Backseat’는 미니멀하면서도 묵직한 비트에 낮게 깔린 베이스, 중독적인 신스 사운드가 조화를 이룬 팝 트랙이다. 전소민이 직접 작사에 참여해 음악적 역량을 입증하는 가운데, 그의 도발적 보컬로 가십과 잡음 속에서도 흔들림 없이 나아가는 태도를 여유롭게 풀어낸 것이 특징이다.
‘UNVEIL’은 그동안 이름 앞을 장식하던 무수한 수식어를 덜어내고, 솔로 아티스트 전소민의 본질에 집중한 앨범이다. 전소민은 R&B, 트랩, 레게톤까지 장르의 경계를 유연하게 오가며 한계 없는 스펙트럼을 과시, 솔로 아티스트로서의 음악적 방향성을 제시할 예정이다.
전소민의 첫 번째 EP ‘UNVEIL’은 오는 4월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
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