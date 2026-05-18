내일까지 30도 안팎 때이른 더위… 모레 비 오며 한풀 꺾여

5월 중순부터 시작된 초여름 더위가 19일까지 이어질 것으로 전망된다. 20일에는 전국에 비가 내리면서 더위가 한풀 꺾이겠다.
18일 기상청에 따르면 19일 전국의 낮 최고기온은 24~33도로 예보됐다. 대구 33도, 광주 30도 등 남부지방을 중심으로 최고기온 30도 이상의 초여름 날씨가 이어질 것으로 보인다. 서울은 27도, 대전은 29도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 이날 아침 최저기온은 14~20도 수준이다.
때 이른 더위의 원인은 구름이 없는 가운데 강한 햇볕이 내리쬐고 있기 때문이다. 현재 한반도 상공은 이동성 고기압이 덮고 있어 구름이 만들어지기 어려운 상태다. 이로 인해 해가 떠 있는 시간에 일사량이 늘면서 낮 기온이 빠르게 상승하고 있다.
이번 더위는 20일 전국에 비가 내리기 시작하면서 잠시 누그러질 것으로 보인다. 전남과 경남, 제주에 10~40mm, 전북과 경북에 5~30mm, 나머지 지역에 5~20mm 수준의 비가 예상된다. 이날 아침 기온은 15~19도로 전날과 비슷하겠지만 낮 최고기온은 20~26도 수준에 그치겠다. 이날부터 저기압의 영향권에 들며 일사량도 낮아질 것으로 보인다.
전채은 기자 chan2@donga.com
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