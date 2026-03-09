아이브, 퍼펙트 올킬 컴백 활동 성료

[사진 = Mnet ‘엠카운트다운’, KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 방송 화면 캡처]
그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 눈부신 성과와 함께 신보 음악방송 활동을 마무리했다.
아이브는 지난 8일 방송된 SBS ‘인기가요’ 무대를 끝으로 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 더블 타이틀곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’과 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’ 활동의 대단원을 장식했다.
아이브는 Mnet ‘엠카운트다운’을 비롯해 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’에서 ‘블랙홀’과 ‘뱅뱅’ 무대를 선보였다. 이 가운데 ‘뮤직뱅크’, ‘쇼! 음악중심’, ‘인기가요’에서는 ‘뱅뱅’으로 지상파 음악방송 2주 연속 1위를 차지하며 의미 있는 마침표를 찍었다. 이로써 아이브는 이번 신보 활동으로 ‘뱅뱅’ 7관왕, ‘블랙홀’ 1관왕을 더해 음악방송 통산 8관왕이라는 압도적인 성적을 거뒀다.
이번 활동을 통해 아이브는 한층 확장된 서사와 음악적 스펙트럼을 동시에 입증했다. 그간 ‘나’를 중심으로 ‘자기 확신’의 메시지를 전해온 이들은 이번 앨범에서 ‘우리’로 시선을 넓히며 아이브표 나르시시즘을 새롭게 재정의했다.
이러한 시도는 대중의 뜨거운 호응을 얻으며 각종 성적으로 이어졌다. ‘뱅뱅’은 국내 주요 음원 차트를 석권해 2026년 발매 곡 중 최초로 퍼펙트 올킬(PAK)을 기록, 팀 통산 여섯 번째 PAK를 달성했다. 이와 함께 국내 주요 주간 차트 또한 1위를 휩쓰는 기염을 토했다.
글로벌 시장의 반응 역시 뜨거웠다. 미국 빌보드(Billboard)는 아이브의 신보에 대해 “아이브라는 이름의 의미를 확장하는 새로운 시대를 열었다”고 호평했다. ‘뱅뱅’은 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에 2주 연속 이름을 올렸으며, 정규 2집은 스포티파이 글로벌 차트 상위권에 진입하며 전 트랙을 아우르는 강력한 음원 파워를 입증했다. 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 아이브는 “정규 2집을 준비하면서 새로운 모습을 보여드리기 위해 정말 많은 고민을 하고 열심히 준비했는데, 다이브(공식 팬클럽명)를 비롯해 많은 분들이 큰 사랑을 보내주셔서 오랫동안 기억에 남을 활동이 된 것 같다”라고 소감을 전했다.
이어 “막방 기념으로 1위를 선물받은 것 같아 정말 기쁘고, ‘뱅뱅’과 ‘블랙홀’ 모두 많이 사랑해주셔서 다시 한번 감사드린다. 곧 팬 콘서트와 월드 투어를 앞두고 있는데, 계속해서 많은 응원 부탁드린다”라고 덧붙였다.
아이브는 오는 21일부터 22일까지 인천 인스파이어 아레나에서 ‘2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 ’다이브 인투 아이브‘(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT ’DIVE into IVE‘)’를 개최한다.
