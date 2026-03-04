온유, 세상 끝까지 다이빙

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 미니 5집 ‘TOUGH LOVE(터프 러브)’과 동명의 타이틀곡의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.
영상 속 온유는 적막이 감도는 깊은 터널 속 정체불명의 구체에 떠밀려가며, 자신이 짊어진 운명의 무게를 오롯이 견디고 있는 모습이다. 온유는 쉴 새 없이 몰아치는 고통에 휘청이며 쓰러지기를 반복하지만, 이내 다시 몸을 일으켜 앞으로 내달린다. 영상은 마침내 눈부신 빛이 쏟아지는 출구에 다다른 온유의 모습으로 마무리되며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 더했다.
특히, ‘Jump in jump in 세상 끝까지 / Dive in dive in 두려움 없이’라는 진취적인 메시지의 노랫말이 처음 베일을 벗어 눈과 귀를 모두 사로잡았다. 앞서 공개된 앨범 프리뷰와는 반전되는 후렴구로, 중독성 강한 사운드 위 정서적 몰입도를 높이는 온유 특유의 매력적인 보컬이 높은 완성도를 자랑한다.
‘TOUGH LOVE’는 온유가 작사 및 작곡에 참여한 곡으로, 온유가 직접 해외 유수의 작가진과 대면해 긴밀한 협업을 이룬 끝에 탄생했다. 온유는 음악적 외연을 글로벌로 확장, 솔로 아티스트로서의 진정성을 보여줄 전망이다.
미니 5집 ‘TOUGH LOVE’는 뻔한 사랑 이야기에서 탈피해, 우리가 마주하는 세상 속 ‘다양한 사랑의 단면’을 한 권의 소설책처럼 엮어낸 앨범이다. 온유는 작사는 물론 데뷔 후 처음으로 작곡에도 참여하며 아티스트를 넘어 프로듀서로서의 존재감을 한층 공고히 한다는 각오다.
온유의 미니 5집 ‘TOUGH LOVE’는 오는 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
