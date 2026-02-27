라이즈, 첫 월드 투어 피날레 서울 공연 생중계…안방 1열서 본다

그룹 라이즈(RIIZE)의 첫 월드 투어 피날레 공연에 영화관 라이브 뷰잉 및 온라인 생중계가 추가되며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.
‘2026 라이즈 콘서트 투어 [라이징 라우드] 피날레 인 서울’(2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL)은 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다. 이번 공연은 앞서 진행된 팬클럽 선예매만으로 전 회차 전석 매진을 기록하며 라이즈의 강력한 티켓 파워를 입증한 바 있다.
글로벌 팬들의 성원에 힘입어 7일 공연은 한국을 비롯해 일본, 스페인, 멕시코, 홍콩, 태국, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 마카오 등 전 세계 10개 지역 영화관에서 라이브 뷰잉으로 진행된다. 특히 대만과 인도네시아는 이미 매진 사례를 기록해 신규 상영관 오픈이 결정되는 등 라이즈의 높은 인기를 실감케 했다.
국내 라이브 뷰잉은 메가박스 전국 8개 지역 총 41개 상영관에서 단독으로 펼쳐진다. 당초 예정된 36개 상영관이 지난 24일 예매 오픈 직후 빠르게 매진됨에 따라 5개 상영관을 새롭게 추가 마련하는 등 열기를 더하고 있다.
공연 현장을 찾지 못하는 팬들을 위한 온라인 생중계도 준비됐다. 공연 첫날인 6일과 마지막 날인 8일에는 ‘비욘드 라이브’ 및 ‘위버스’를 통해 온라인 생중계가 진행되어 전 세계 팬들이 각자의 장소에서 공연을 즐길 수 있다. 관련 관람권은 현재 각 플랫폼을 통해 예매 가능하다.
