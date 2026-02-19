스트레이 키즈, 4년 연속 IFPI 글로벌 아티스트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 국제음반산업협회(IFPI) ‘글로벌 아티스트 차트’(Global Artist Chart)에서 K팝 아티스트 중 유일하게 톱 10에 이름을 올렸다.
국제음반산업협회가 19일 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 발표한 바에 따르면, 스트레이 키즈는 2025년 ‘글로벌 아티스트 차트’ 2위를 차지했다. 국제음반산업협회는 매년 전 세계에서 발매된 실물 앨범 판매량, 디지털 음원 다운로드, 스트리밍 수치 등을 기준으로 연간 글로벌 차트 순위를 매긴다.
이번 ‘글로벌 아티스트 차트’에서는 스트레이 키즈가 테일러 스위프트(Taylor Swift), 드레이크(Drake), 위켄드(The Weeknd), 배드 버니(Bad Bunny)를 포함한 유수 팝스타들과 어깨를 나란히 하며 K팝 아티스트 중 톱 10 순위권에 유일하게 이름 올리며 저력을 드러냈다. 2022년 해당 차트 7위로 첫 진입한 이래 4년 연속 톱 10 랭크인에 성공한 것은 물론 자체 최고 성적을 이뤄낸 것으로도 의미를 더했다.
미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 역사상 최초 8연속 1위 타이틀, 월드투어 ‘Stray Kids World Tour 〈 dominATE 〉’(〈 도미네이트 〉) 성과, 유수 대중음악 시상식 대상 수상 등으로 2025년 탄탄한 커리어를 쌓은 스트레이 키즈는 올해 초대형 음악 축제 헤드라이너로 나서 활약세를 이어간다. 오는 6월 6일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 9월 11일 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio)의 헤드라이닝 무대를 꾸미고 대형 관중과 호흡한다.
3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘Stray Kids 6TH FANMEETING ’STAY in Our Little House‘’(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 열고 팬들과 만난다. 오프라인 공연과 함께 3월 29일, 4월 5일은 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 스테이(팬덤명: STAY)와 함께한다.
