에이티즈, 9일 ‘아드레날린’ 리믹스 음원 발매…원곡과 다른 매력

에이티즈는 9일 오후 2시 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4’(GOLDEN HOUR : Part.4) 타이틀곡 ‘아드레날린(Adrenaline)’ 리믹스 버전을 발매했다.
‘아드레날린’은 터질 듯 울리는 엔진 소리처럼, 에이티즈의 폭발적인 에너지가 여전히 뜨겁게 끓고 있음을 증명하는 곡이다. 이번 리믹스 버전에는 ‘아드레날린’을 ‘NO1’ 버전으로 재해석한 음원이 수록됐다. 홍중의 감각이 담긴 유니크한 사운드와 다이내믹 변주를 통해 에너지를 한층 더 극대화하며, 원곡과는 또 다른 매력으로 ‘NO1’만의 음악적 색채를 담아냈다.
이 외에도 ‘아드레날린’이 배속 편곡된 스피드 업(Speed Up) 버전, 스피드 다운(Speed Down) 버전까지, 개성 있는 사운드와 리듬 변조로 듣는 재미를 더하며 글로벌 팬심을 사로잡고 있다.
리믹스 음원 발매와 동시에 ‘NO1’ 버전의 비주얼라이저 영상도 오픈됐다. 영상은 에이티즈 로고가 박힌 오토바이의 질주, 아드레날린이 새겨진 비행기의 활공 등 다채로운 장면이 담겨 눈과 귀를 동시에 사로잡으며 ‘아드레날린’의 매력을 배가시켰다.
지난 6일 발매된 에이티즈의 미니 13집은 폭풍의 한가운데서도 흔들리지 않고 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담아낸 앨범이다. 혼란과 충돌 속에서도 선택을 멈추지 않는 에이티즈의 현재를 음악으로 풀어냈고, 멤버 홍중과 민기가 전곡 작사에 참여하며 더욱 짙어진 감성을 녹였다.
해당 앨범은 발매 당일 한터차트 실시간 및 일간 피지컬 앨범 차트, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트, 32개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 모두 정상을 밟았다.
타이틀곡 ‘아드레날린’ 또한 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위로 직행했고, 아이튠즈 톱 송 차트에서는 21개 국가 및 지역 1위를 포함해 54개 국가 및 지역에서 높은 순위에 이름을 올리며 에이티즈를 향한 뜨거운 반응을 실감케 했다.
에이티즈는 지난 6일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’를 시작으로 MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’에 연달아 출연해 컴백 무대를 선보였다. 이들은 수록곡 ‘나사’(NASA)와 타이틀곡 ‘아드레날린’을 통해 다채로운 무대를 펼쳐내 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 만족도를 높였다.
