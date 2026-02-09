우즈, 혀 빼꼼 록스타

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’의 첫 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
사진은 총 10장으로 구성되었으며, 매거진 화보를 연상케 하는 감각적인 비주얼로 시선을 사로잡는다. 우즈는 혀를 내밀며 장난기 가득한 꾸러기 같은 모습부터, 흰 티셔츠를 입고 비비드한 조명에 감각적인 분위기를 자아내는 모습, 레드톤의 배경과 오토바이로 질주하는 듯 강렬한 에너지를 드러내는 모습까지 상반된 무드를 자유자재로 넘나들며 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다.
비비드한 컬러감이 돋보이는 사진부터 흑백 컷까지 다채로운 연출 속에서 기타와 가면, 바이크 등 다양한 오브제를 활용해 콘셉트마다 서로 다른 분위기를 완성하며 우즈만의 매력을 선명하게 담아냈다.
우즈의 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’에는 타이틀곡 ‘Human Extinction’과 ‘NA NA NA’를 비롯해 선공개곡 ‘CINEMA’, ‘Bloodline’ 등 총 17곡이 수록된다.
우즈의 선공개곡 ‘CINEMA’와 ‘Bloodline’은 오는 2월 12일 각종 음원 사이트를 통해 공개되며, 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’은 3월 4일 발매된다.
