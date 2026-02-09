AOA 출신 권민아, 피부과 시술 중 ‘2도 화상’ 피해 “공황 찾아와…소송”

8일 권민아는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 사진을 게재했다. 사진 속에는 화상을 입은 왼쪽 볼 모습이 담겨 눈길을 모은다.
권민아는 “지난달 24일 수면 슈링크 리프팅 600샷을 받았다, 눈을 떴을 때 살이 찢어지는 고통이 들어서 울다가 거울을 보고 싶다고 했는데 피부가 한겹씩 화상으로 인해 뜯겨 돌돌 말아져 올라가 있었고 진물과 물집이 나 있었다, 그냥 절망적이었다”라며 “원장님께서는 시술할 때 아무 일도 없었다고 하셨다, 원인은 슈링크 팁 불량밖에 없는 것 같다고 했다”라고 말했다.
이어 “한 달에 한 번씩 주기적으로 오던 의원”이라며 “지난달부터는 수면 동의서, 시술 안내 동의서, 사진 여부도 물어봐 주시지 않았다, 시술 전 피부 진료나 진단을 받은 적도 없다, 당연히 설명도 없었지만 2025년 10월에 동의서를 받았기 때문에 매번 올 때마다 받을 수 없다고 하셨다, 심지어 매번 다른 시술을 했기 때문에 슈링크 안내나 효과, 부작용 동의서를 여기서 받아본 적이 없다”라며 “그렇지만 의료법 위반을 한 적은 없으시댔다, 이 일로 인해 공황발작이 찾아오고 엄마에게 결국 얼굴 상태를 들켰는데 우셨다, 속상하다”라고 덧붙였다.
그러면서 “진단명은 심재성 2도 화상, 심지어 신체의 10%가 전부 얼굴 화상…일정을 미루거나 취소하느라 매일 ‘죄송합니다’ 하다가 눈물이 났다, 연락 못 드린 분들도 있어서 정말 죄송하다고 얘기 드리고 싶다”라며 “화상 치료랑 흉터 치료 언제 끝날지 흉이 질지 아직은 아무것도 모른다, 정말 이 많은 기회들을 놓쳐야 한다는 게 너무 속상하다, 나도 내 인생이 왜 이렇게 흘러가는지 잘 모르겠다”라고 속상한 마음을 드러냈다.
또한 자신에게 시술을 해준 병원과는 소송을 진행하게 됐다고 설명했다. 권민아는 “내 인생의 첫 번째 재판이 끝나기도 전에 또 소송 가야 한다”라며 “모르겠다, ‘좋은 원장님이시다’ 그렇게 믿고 싶다, 지금 내가 예민해서 이런 생각이 드는 것일 거다, 그냥 날 재워버리자”라고 이야기했다.
이후 일부 누리꾼의 ‘악플’이 이어지자 권민아는 지난달 23일 쓴 일기를 게재한 뒤 “매일 일기를 쓴 지는 오래됐다, 예전에는 걷는 게 기분 푸는 방법이었다면 몇 년 전부터는 계속 일기를 쓰면서 푼다”라며 “2026년 1월 23일 쓴 일기를 보고 있는데 그냥 무슨 기대를 한 건지 뭔 희망을 가진 건지…찢어버리던가 해야지 뭐 웃기네”라고 했다. 이어 “그리고 수면 슈링크하는 곳 많고, 지난해 10월부터 한 달 주기로 갔다가 최근에 발생한 화상이고, 또 저같이 크림 마취 부작용 일어나는 사람은 수면으로 시술할 때도 있어요”라고 속상함을 표해 안타까움을 자아냈다.
