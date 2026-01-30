‘천하제빵’ 권성준 “‘흑백’ 참가자에서 심사위원으로, 감회 새로워”

30일 오후 서울 마포구 월드컵북로에 위치한 스탠포드호텔코리아에서는 MBN 새 베이커리 서바이벌 프로그램 ‘천하제빵’의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 이다희, 노희영, 이석원, 권성준, 미미와 윤세영 PD가 참석했다. 또한 도전자 중 김지호, 주영석, 김은희, 김규린, 정남미, 윤화영도 함께 자리했다.
‘흑백요리사’ 시즌1 우승자이자 이번엔 심사위원으로 참여한 권성준은 이날 “저 같은 경우는 서바이벌의 참가자로서 얼마 전까지 있었다가 심사위원을 하게 됐다”라며 “그러다 보니 참가자분들에게 감정이입을 많이 했다, 감회가 새로웠다”라고 말했다.
이어 “요리와 디저트를 공부하는 사람으로서 많은 배움이 있던 자리여서 매우 뜻깊었다”라고 덧붙였다.
권성준은 그러면서 “서바이벌을 하다보면 모두가 다 힘들지만, 출연자들이 포기하고 싶은 생각이 들기도 한다”라며 “육체적, 정신적으로 힘들어서 포기하고 싶어 하는 사람들이 많은데 포기하면 평생 후회할 수 있다는 멘트를 많이 했다, 그렇게 경쟁을 자극할 수 있는 심리를 부여하기도 했다”라고 얘기했다.
한편 ‘천하제빵’은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 ‘K-빵’의 열풍을 이끌, 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 ‘K-베이커리 서바이벌’이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신선한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 초대형 글로벌 제과제빵 대전을 벌인다. 오는 2월 1일 오후 9시 40분에 처음 방송된다.
