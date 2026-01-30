이경규, 딸 이예림의 뷰티 아이템 가격에 경악…“약장사도 아니고”

방송인 이경규가 딸 이예림이 사용하는 뷰티 아이템의 가격과 효능에 대해 의구심을 드러내며 놀라움을 감추지 못했다.
지난 29일 유튜브(YouTube) 채널 ‘갓경규’에는 ‘돈 팍팍 쓰는 딸 예림이의 실체 보고 경악한 이경규’라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 이경규는 딸 이예림과 함께 20~30대 사이에서 유행하는 아이템을 직접 체험해 보고 이야기를 나누는 시간을 가졌다.
이날 이예림이 가져온 여러 제품 중 이경규의 시선을 가장 먼저 끈 것은 발모제였다. 제품을 본 이경규는 “바르면 털이 난다는 게 옛날 약장사나 하는 짓이다”라며 미심쩍은 반응을 보였다. 이에 이예림은 “실제로 효과가 있다, 이걸 바르고 손도 꼭 씻어야 한다, 안 그러면 손에도 털이 난다, 주의 사항을 안내받고 한 달째 사용 중인데 머리카락이 자랐다”며 자신의 머리 상태를 직접 보여주며 반박했다.
이어 이예림이 “친구가 ‘제발 소개하지 마라, 안 그래도 품절이라 못 구한다’고 했다”고 덧붙이자, 이경규는 “그 친구가 완전히 약장사다, 약장사들 수법이 딱 이거다”라고 말해 스튜디오를 폭소케 했다.
가격 공개 과정에서도 이경규의 충격은 이어졌다. 이경규는 발모제 가격을 5만 원으로 예상했으나, 이예림은 “그거의 두 배다”라고 밝혀 이경규를 허탈하게 만들었다. 또한 이경규는 한 마사지 기구를 보며 “많이 해 봐야 천 원 아니냐”고 추측했지만, 실제 가격이 6만2천 원이라는 제작진의 답변에 “값이 꽤 나간다”며 딸의 소비 스타일에 입을 다물지 못했다.
한편 이경규의 딸 이예림은 지난 2021년 축구선수 김영찬과 결혼해 화제를 모은 바 있다.
