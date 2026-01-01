‘넘버원’ 공승연 “유명한 母子 장혜진·최우식 사이에 잘 스며들까 걱정”

배우 공승연이 영화 ‘기생충’ 속 모자(母子) 관계로 유명한 장혜진, 최우식 사이에 자신이 잘 스며들 수 있을까 걱정했다고 말했다.
공승연은 29일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행된 영화 ‘넘버원’(감독 김태용)의 언론배급시사회 및 기자간담회에서 “유명한 모자 사이인 두 분 사이에 내가 잘 스며들 수 있을까 걱정을 많이 했다”고 말했다.
이어 “내가 여기서 부족하면 어떡하지 걱정했는데 현장에서 너무 편하게 안아주시고 받아주시고 이끌어주셔서 여태 촬영하는 내내 가장 편하게 촬영했다, 부산에 다같이 머물면서 가족 같아져서 실제로 엄마, 엄마, 오빠, 오빠 부르면서 행복하게 촬영했다”고 설명했다.
‘넘버원’은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민(최우식)이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실(장혜진)이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기를 담은 영화다. 일본 우와노 소라 작가의 단편 소설 ‘어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 328번 남았습니다’를 원작으로 했으며, 배우 최우식, 장혜진, 공승연이 출연했다. 최우식과 장혜진은 영화 ‘기생충’(2019) 이후 또 한 번 모자(母子) 역할로 만났다.
