정승환, 성우 강수진 연기에 충격…“무서워서 눈물 나”

29일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘정승환의 노래방 옆 만화방’에는 성우 강수진, 정재헌이 게스트로 등장해 가수 정승환을 만났다.
이 자리에서 정승환이 “두 분 연기한 캐릭터들이 하나하나 열거할 수 없을 만큼 너무 많다. ‘어? 이런 역할도 했었나?’ 하는 것들도 좀 있었다. 충격의 필모그래피 공개해 보겠다”라고 밝혔다.
그가 강수진에게 “‘디지몬 어드벤처’에서 ‘에테몬’을 했었다고”라는 말을 꺼냈다. “가장 기억에 남는 ‘빌런’ 중 하나”라고도 덧붙였다. 이에 강수진이 “난 ‘에테몬’을 귀여운 친구로 해석하고, 재미있게 연기했는데, 당시 그걸 본 어린 시청자들이 많이 울었다고 하더라”라며 솔직히 털어놨다. 정승환이 “무서웠다. 왜 그랬는지 모르겠는데 너무 무서웠다”라면서 고개를 끄덕였다.
이를 지켜보던 정재헌이 “이제 그 소년들이 컸을 텐데, 추억의 ‘에테몬’ 목소리 한 번 보여 달라”라고 제안했다. 곧바로 강수진이 목소리 연기를 선보여 놀라움을 줬다. 특히 정승환이 “무서워서 눈물 날 것 같다. 그 시절의 트라우마가”라는 등 놀라워해 웃음을 샀다.
