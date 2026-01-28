양요섭, 타이틀곡은 ‘옅어져 가’…트랙리스트 공개

그룹 하이라이트 멤버 양요섭이 세 번째 솔로 미니앨범 ‘Unloved Echo (언러브드 에코)’의 트랙리스트 이미지를 공개했다.
트랙리스트에 따르면 양요섭의 이번 미니 3집에는 타이틀곡 ‘옅어져 가 (Fade Away)’를 시작으로 ‘밤의 밤을 지나 (Dear My)’, ‘떠나지 마요’, ‘Moonlit Mirage (문릿 미라지)’, ‘매일 밤’, ‘오늘만큼은 (Shine)’까지 총 6곡이 수록된다. 사랑이 끝난 뒤에도 마음속에 남은 잔상과 메아리를 함축한 앨범명 ‘Unloved Echo’와 유기적으로 이어지는 곡명들이 양요섭 특유의 섬세한 정서를 예감하게 한다.
양요섭은 1번 트랙이자 타이틀곡 ‘옅어져 가’의 단독 작사를 맡아 본인만의 감성과 메시지를 풀어냈다. 작곡에는 양요섭의 전작인 정규 1집 타이틀곡 ‘BRAIN (브레인)’, 하이라이트의 ‘DAYDREAM (데이드림)’, ‘WAVE (웨이브)’ 등 곡을 작업한 KZ 프로듀서가 또 한 번 참여해 두 사람의 검증된 시너지가 기대된다.
타이틀곡뿐만 아니라 양요섭은 수록곡 ‘떠나지 마요’와 ‘매일 밤’의 작사, 작곡, 편곡에 전방위로 참여하며 완성도를 높였다. 여기에 ‘밤의 밤을 지나’, ‘Moonlit Mirage’, ‘오늘만큼은’까지 전곡은 피처링 없이 오직 양요섭의 목소리로만 이뤄져 리스너들의 플레이리스트를 채울 명곡을 예고했다.
28일 낮 12시부터는 각종 음반 판매처를 통해 ‘Unloved Echo’ 피지컬 앨범에 대한 예약 판매가 시작된다. ‘Unloved Echo’는 포엠(Poem, 시)과 시네마(Cinema, 영화) 두 가지 버전의 포토북 및 주얼(Jewel)과 플랫폼 버전으로 발매된다. 각기 다른 버전으로 만날 양요섭의 색다른 콘셉트와 비주얼에도 궁금증이 쏠린다.
양요섭은 그간 정규 1집 ‘Chocolate Box (초콜릿 박스)’, 미니 2집 ‘白 (백)’, 더블 싱글 ‘20 Full Moons (20 풀 문스)’ 등 솔로 앨범에 자작곡을 꾸준히 수록하며 탄탄한 내공을 쌓아왔다. 4년 5개월여 만에 선보이는 이번 미니 3집으로 한층 깊어진 음악 세계를 증명할 전망이다.
솔로 아티스트이자 독보적인 보컬리스트 양요섭의 진가를 확인할 미니 3집 ‘Unloved Echo’는 오는 2월 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
