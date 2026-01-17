리어나도 디캐프리오, 美 골든글로브서 “K팝” 언급? ‘밈’ 되며 화제

리어나도 디캐프리오(레오나르도 디카프리오)가 얼마 전 열린 미국 골든글로브 시상식에서 K팝을 언급한 것으로 보이는 영상이 화제를 모으고 있다.
골든글로브 시상식 측은 최근 공식 인스타그램 계정에 “골든글로브에서 리어나도 디캐프리오의 30초를 확인하라”며 짧은 영상 하나를 공개했다. 공개된 영상에서 리어나도 디캐프리오는 시상식장에서 쉬는 시간, 멀리 있는 누군가에게 농담을 건네듯 말을 건네고 있다. 얼굴 근육을 사용한 장난스러운 표정과 함께 그는 입 모양으로 대화를 시도하고 있는데 그가 하는 말 중에 “K-Pop”이라는 단어가 포함돼 있어 눈길을 끈다.
일부 해외 팬들은 그의 입 모양으로 대화 내용을 유추하기도 했다. 팬들에 따르면 디캐프리오는 상대방에게 “나는 K팝 무대 때 당신을 보고 있었다, 당신 표정이 ‘저게 누구야? 오 K팝이네’ 하는 것 같더라”(I was watching you with the K-pop thing. You were like, ‘Who’s that? Is that? Oh, K-pop.)고 말한 것으로 추측된다.
한편 지난 12일 열린 제83회 골든 글로브 시상식에서는 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 주제가상(골든)과 애니메이션상을 받았다.
댓글 0