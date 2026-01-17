리어나도 디캐프리오, 美 골든글로브서 “K팝” 언급? ‘밈’ 되며 화제

리어나도 디캐프리오/ 골든 글로브 인스타그램 캡처
리어나도 디캐프리오(레오나르도 디카프리오)가 얼마 전 열린 미국 골든글로브 시상식에서 K팝을 언급한 것으로 보이는 영상이 화제를 모으고 있다.

골든글로브 시상식 측은 최근 공식 인스타그램 계정에 “골든글로브에서 리어나도 디캐프리오의 30초를 확인하라”며 짧은 영상 하나를 공개했다.
리어나도 디캐프리오/ 골든 글로브 인스타그램 캡처
공개된 영상에서 리어나도 디캐프리오는 시상식장에서 쉬는 시간, 멀리 있는 누군가에게 농담을 건네듯 말을 건네고 있다. 얼굴 근육을 사용한 장난스러운 표정과 함께 그는 입 모양으로 대화를 시도하고 있는데 그가 하는 말 중에 “K-Pop”이라는 단어가 포함돼 있어 눈길을 끈다.

일부 해외 팬들은 그의 입 모양으로 대화 내용을 유추하기도 했다. 팬들에 따르면 디캐프리오는 상대방에게 “나는 K팝 무대 때 당신을 보고 있었다, 당신 표정이 ‘저게 누구야? 오 K팝이네’ 하는 것 같더라”(I was watching you with the K-pop thing. You were like, ‘Who’s that? Is that? Oh, K-pop.)고 말한 것으로 추측된다.

한편 지난 12일 열린 제83회 골든 글로브 시상식에서는 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 주제가상(골든)과 애니메이션상을 받았다.

(서울=뉴스1)

