황신혜 “탁재훈 남자로서 낫 배드” 평가에 모두 폭소 터졌다

배우 황신혜가 가수 탁재훈을 두고 “나쁘지 않다”며 솔직한 호감을 드러냈다. 그는 “낫 배드(not bad)”라는 표현까지 사용하며 스튜디오 분위기를 유쾌하게 끌어올렸다.
9일 방송된 SBS TV ‘신발벗고 돌싱포맨’에서 MC들이 “탁재훈을 남자로 본다면 어떤가”라고 묻자, 황신혜는 잠시 웃음을 머금은 뒤 “나쁘지 않다”고 답했다. 예상 밖의 반응에 탁재훈은 “예쁜 여자들은 적극적이지 않다”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
황신혜는 연애 스타일에 대해 “이성에게 먼저 다가가는 성격이 아니다”라고 털어놓았다. 그는 “표현을 못 한다. 오히려 좋아하는 사람 앞에서는 더 못 한다”며 자신의 성향을 솔직하게 밝혔고, “나에 대한 선입견이 있다. 차갑고 어려울 것 같다는 말을 많이 듣는다”며 고정된 이미지 탓에 실제 성격이 오해받는 경우도 있다고 설명했다. 이어 “그래서 더 편하게 다가가려고 항상 웃으려고 한다”고 말했다.
황신혜는 1963년생으로, 1983년 MBC 16기 공채 탤런트로 데뷔한 뒤 드라마·영화계를 넘나들며 활동해왔다. 슬하에는 모델·배우·화가로 활동 중인 딸 이진이를 두고 있다.
댓글 0