박서진, 아버지 ‘연명치료 거부’에 폭발한 눈물 “형들은 왜 살렸냐”

가수 박서진이 아버지의 ‘연명 치료 거부 선언’을 듣고 감정을 주체하지 못한 채 폭풍 오열하는 장면이 공개된다. KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’는 29일 방송에서 아버지의 뇌 건강 이상 소식을 듣고 급히 삼천포로 내려간 박서진의 깊은 속마음을 다룬다.
앞서 박서진은 해외 스케줄을 마치자마자 아버지의 뇌혈관 이상을 확인하고 서둘러 집으로 향했다. 그는 식사 자리에서도 “뇌출혈이 정말 무섭다”며 아버지의 식단과 운동, 생활 습관을 꼼꼼히 점검할 만큼 걱정이 깊었다. 그러나 이때 아버지가 “혹시 나 숨 넘어갈 때 연명 치료 하지 마라”고 뜻밖의 선언을 하며 분위기는 급격히 무거워졌다.
가족들은 말을 잃고, 박서진 역시 “왜 벌써 그런 얘기를 하냐, 어떻게든 살 생각을 먼저 해야지”라며 울먹이며 마음을 추스리지 못했다. 이후 아버지가 마치 마지막을 준비하는 듯한 태도를 보이자 그는 두 형의 죽음을 떠올리며 평생 눌러왔던 감정까지 터뜨렸다. 박서진은 “아빠는 왜 형들 살았을 때 연명 치료를 했냐, 그냥 죽게 놔두지”라며 깊은 분노와 슬픔을 한꺼번에 쏟아냈다.
결국 감정이 폭발한 그는 자리를 뛰쳐나와 폭풍 오열했고, 스튜디오에서 해당 장면을 다시 지켜보며 눈시울을 붉혔다. 아버지가 왜 연명 치료를 거부할 수밖에 없었는지, 이 부자가 안고 있던 마음속 진짜 이야기는 29일 오후 10시 35분 방송에서 공개된다.
