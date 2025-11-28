김새론 母 “미성년 시절 교제 증거 有” vs 김수현 측 “근거 없는 자료들”

배우 고(故) 김새론의 어머니가 김새론이 미성년자 시절 김수현과 교제했다는 주장과 함께 증거를 공개하자, 김수현 측 법률대리인은 “근거없는 자료들”이라고 반박했다.
지난 26일 김새론의 어머니는 법률대리인 부지석 변호사를 통해 공개한 입장문에서 “김새론이 미성년자 시절 김수현과 교제하였다는 점을 보여드리기 위해 저희가 가진 자료 중 일부를 공개한다”라고 했다. 그러면서 고인 지인의 증언, 김수현이 입대 전인 2017년 고인에게 보낸 메모, 메신저 대화 내용, 고인이 김수현에게 전달하려고 했던 편지 등을 공개했다.
이에 따르면 김새론의 지인 중 한 명은 김새론이 미성년자 시절 김수현과 사귀었다는 진술과 함께, 자신과 김새론이 제주도에 갔을 때 김수현이 공항까지 데려다주었다고 했다. 또 김수현이 2018년 군 복무 중 휴가를 나왔다가 복귀하면서 주고받은 메시지에 ‘하트’ 이모티콘을 붙인 점 등을 이유로 연인 사이라고 주장했다. 또 김새론이 김수현에게 2024년 전달하려고 작성했다는 편지도 공개했다. 편지에는 ‘우리가 만난 기간이 대략 5~6년 됐더라’ 등의 문구가 포함됐다.
김새론의 어머니는 “김수현 측은 지금까지 저희의 증거들이 모두 조작되었다는 등의 프레임을 씌워 김새론이 미성년자 시절 김수현과 교제한 적 없다고 주장했다, 증거들의 조작 여부 등 누구의 말이 맞는지는 조만간 수사기관의 수사 결과로 드러날 것이다, 따라서 바람이 있다면 이 보도자료를 마지막으로 양측은 언론 대응을 그치고 수사기관의 수사 결과를 기다렸으면 한다”라고 했다.
이에 대해 김수현 법률대리인 고상록 변호사는 26일 밤 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “있다던 (연인 시절) 사진을 공개하라고 하니, 또다시 3월에 공개했던 협박용 손 편지를 재탕하고, 새롭게 발견했다는 그 글이라는 것도 이미 밝힌 것처럼 배우와 전혀 무관한 내용이다”라고 했다.
또 “상대방을 특정할 수 없는 모든 자료를 긁어모아서 그걸 죄다 한 사람(김수현)으로 몰아야 하니 자료 간에 아무 일관성이 없고 도저히 수습이 안 되는 상태가 된 것”이라고도 했다.
고 변호사는 “근거 없는 자료를 퍼트려 범죄를 이어가면서 우리에게는 ‘추가 증거 공개하지 말고 수사 결과를 기다리자’고 한다, 고인의 명예를 저버린 저들과 계속 증거 공개 싸움을 해나가는 게 의미가 있을지 더 고민해 보겠다”라고 적었다.
이후 김새론 모친은 27일 법률대리인을 통해 재차 입장문을 배포, “고민 끝에 입장문을 발표했으나 돌아온 것은 고상록 변호사의 새론이와 유족에 대한 조롱과 비아냥 등 모욕이었다”라고 주장했다. 이어 이날 고상록 변호사에 대해 대한변호사협회와 서울지방변호사회에 징계와 관련한 진정을 제기했다고 밝혔다.
한편 김수현과 김새론 유족은 지난 3월부터 미성년자 시절 교제를 둘러싼 진실 공방을 이어오고 있다. 김새론 유족은 지난 3월부터 가세연을 통해 김새론이 만 15세였던 2016년부터 김수현과 6년간 연인 관계였다고 주장했으나, 김수현 측은 고인이 성인이 된 이후인 2019년 여름부터 2020년 가을까지 교제했다고 반박했다. 이후에도 의혹이 계속되자 김수현은 지난 3월 31일 기자회견에 직접 나서 미성년자 시절 교제설을 재차 부인했다. 이후 양측은 법적 대응을 시작해 현재까지 공방을 이어오고 있다.
