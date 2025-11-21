이이경, ‘놀뭐’서 하차 권유·면치기 강요 주장…제작진 ‘묵묵부답’

21일 이이경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 본인을 향한 사생활 의혹을 제기한 A 씨에 대한 고소장을 올리며 억울함을 호소했다.
이와 함께 이이경은 MBC ‘놀면 뭐하니?’(이하 ‘놀뭐’) 자진 하차 전말도 전했다. 이이경은 “하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만, 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 자진 하차를 선택하게 됐다”라고 했다.
또한 이이경은 앞서 ‘놀뭐’에서 불거진 ‘면치기 논란’에 대한 입장도 전했다. 그는 “이전 면치기 논란 때도 난 분명 하기 싫다고 했지만, 나 때문에 국숫집을 빌렸다며 부탁했고 ‘예능으로 하는 겁니다’라는 내 멘트는 편집됐다”라며 “이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 개인이 감당해야 했고 내 이미지는 큰 손상을 입게 됐다”라고 토로했다.
이이경은 지난달 20일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스 등에 올라온 글로 인해 사생활 루머에 휩싸인 바 있다. 이후 소속사는 “허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중”이라며 강경 대응했다.
하지만 이후 이이경은 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했다. 이번달 4일 제작진은 공식 입장을 통해 “이이경이 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다”며 “제작진은 이이경의 의견을 존중하며 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다”고 밝혔다.
그 후 ‘놀뭐’ 멤버들은 방송을 통해 대신 이이경의 하차 인사를 전했다. 8일 방송에서 하하는 “인사를 드리고 갔어야 했는데 ‘인사모’ 촬영 일정이 밀리면서 함께하지 못했다”고 설명했고, 유재석은 “갑작스러운 결방과 일정 픽스로 인해 마지막 인사를 드리지 못하게 됐다”며 “앞으로 이이경 씨의 왕성한 활동을 응원한다”고 전했다.
그러나 이후 이이경은 자신이 먼저 하차 의사를 밝힌 게 아니라 ‘놀뭐’ 측으로부터 하차를 권유받았다고 폭로했다. 또한 ‘면치기 논란’이 일어났을 때도 보호받지 못했다고 해 제작진이 난감한 상황이 됐다. 이에 대해 ‘놀뭐’ 측은 아직 공식입장을 밝히지 않고 있다.
