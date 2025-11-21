“누구십니까?” 엄정화, 무단 섭외 홍보글에 불쾌감 폭발

가수 겸 배우 엄정화가 자신의 이름과 사진이 사전 동의 없이 사용된 ‘아티스트 섭외 홍보글’을 발견하고 강하게 문제를 제기했다. 그는 20일 사회관계망서비스(SNS)에 관련 이미지를 직접 공개하며 불쾌한 심경을 드러냈다.
엄정화는 “이분들 누구신데 절 섭외한다는 거죠, 누구십니까”라는 글과 함께 문제의 홍보물을 게시했다. 해당 홍보물은 한 아티스트 섭외 전문 대행사가 기업 행사·브랜드 캠페인·콘서트 무대 등을 진행하며, 엄정화를 섭외할 수 있다고 주장하는 내용이 담겨 있었다. 이미지에는 “엄정화 섭외, 기업 행사 콘서트 무대 그 자체를 완성하는 아이콘”이라는 문구가 덧붙여져 있었고, 그의 얼굴과 이름은 상업적 이미지로 활용된 상태였다.
엄정화는 “허락도 없이 왜 이러시는 거죠?”라며 원치 않는 초상권·성명권 사용에 대한 불편함을 분명히 했다. 본인의 동의 없이 이름과 얼굴이 광고성 콘텐츠로 활용된 점을 지적한 것으로, 무분별한 ‘아티스트 섭외 대행 홍보’ 관행에 대한 경고의 의미도 담긴 것으로 해석된다.
한편 엄정화는 지니TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’에서 봉청자 역을 맡아 활발히 활동 중이다.
