라이즈, 24일 새 싱글 ‘페임’ 발매…치열한 성장 속 이면

이번 싱글은 라이즈가 2023년 9월 발표한 데뷔 싱글 ‘겟 어 기타’(Get A Guitar) 다음 피지컬로 선보이는 두 번째 싱글이자, 올해 5월 발매한 첫 정규 앨범 ‘오디세이’(ODYSSEY) 이후 약 6개월 만에 공개하는 신보인 만큼 기대감이 증폭되고 있다.
특히 라이즈 성장 과정의 이면에 초점을 맞춘 이번 싱글은 타이틀곡 ‘페임’을 포함한 총 3곡이 수록되어 있으며, 치열함 속에서 때때로 마주하는 멤버들의 불안과 공허, 그로 인한 격정까지 독자적 장르 ‘이모셔널 팝’으로 담아냈다.
싱글 발매에 앞선 3일 라이즈 공식 유튜브 채널에서 ‘페임’ 트레일러가 오픈, 영국 런던의 대저택에 등장한 멤버들이 각자의 고민을 간직한 듯한 모습과 함께, 고요함 가운데 느껴지는 역설적인 긴장감을 아름답게 그려낸 영상으로 믿고 보는 ‘비주얼 라이즈’를 선사해 화제를 모으는 중이다.
앞서 라이즈는 첫 정규 앨범으로 3연속 밀리언셀러 등극, 써클 월간 리테일 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 및 ‘플래티넘’ 인증, 일본 골드 디스크 ‘골드’ 인증, 오리콘 위클리 해외 앨범 차트 1위, 멜론 톱100 3위·핫100 1위 등 국내외 음반-음원 차트 정상과 음악방송 5관왕에 오르며 대체 불가 성장사를 써 내려온바, 새 싱글 ‘페임’에도 이목이 쏠리고 있다.
한편 라이즈 싱글 ‘페임’은 오늘부터 각종 온오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.
