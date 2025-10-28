동아일보

백지연 “유독가스 마신 뒤 응급실 行…폐 치명상 걱정했다”

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 10월 28일 07시 33분

코멘트

글자크기 설정

방송인 백지연이 유독가스 사고로 응급실에 실려간 일화를 공개했다. 그는 “괜찮아요”라는 의사의 한마디가 자신을 살렸다고 전했다. 유튜브 채널 지금 백지연 캡처
방송인 백지연이 유독가스 사고로 응급실에 실려간 일화를 공개했다. 그는 “괜찮아요”라는 의사의 한마디가 자신을 살렸다고 전했다. 유튜브 채널 지금 백지연 캡처
MBC 아나운서 출신 방송인 백지연이 유튜브를 통해 유독가스 사고로 응급실에 실려간 일화를 전했다. 그는 “괜찮아요”라는 의사의 한마디가 그 어떤 약보다 큰 위로가 됐다고 털어놨다.

지난 27일 공개된 유튜브 채널 ‘지금 백지연’ 영상에서 백지연은 “때로는 내가 그때 왜 그랬지, 내가 거길 왜 갔지, 왜 그런 결정을 했지 이런 것 때문에 후회되거나 속상한 적 있나, 저는 있다”며 “때로는 막 10년이 지나도 내 마음에 남아서 나를 괴롭히곤 하는 그런 일도 있지 않나”라고 말문을 열었다.

그는 “얼마 전 정말 황당한 실수를 했다”며 당시 상황을 전했다. 격무에 시달리던 그는 휴일을 맞아 집에서 쉬던 중, 닭고기를 손질한 가위를 소독하기 위해 냄비에 넣고 끓이다가 통화에 몰입한 채 그대로 잠이 들었다.

그는 “자는데 자꾸 기침이 나서 이상하다 했는데, 매캐한 냄새에 벌떡 일어났다”며 “가위의 플라스틱 손잡이가 타면서 유독가스가 발생했고, 그걸 마신 것”이라고 설명했다. 이어 “머리가 깨질 듯 아프고 가슴이 뻐근했다. 집 안에 있으면 안 되겠다 싶어 급히 나왔지만, 계속 기침이 나오고 두통이 심했다”고 당시를 회상했다.

이후 백지연은 지인의 도움으로 병원 응급실로 옮겨졌다. 그는 “후회, 자책, 자괴감이 몰려왔다”며 “내가 왜 그랬지, 알람을 왜 안 했지, 왜 인덕션을 안 썼지 하는 생각뿐이었다”고 말했다. 그러던 중 의사가 다가와 “괜찮아요, 이런 사고로 많이들 오세요”라고 다정히 말했고, 백지연은 “그 한마디가 천사처럼 들렸다. 그 어떤 진통제보다 큰 위로였다”고 전했다.

그는 “그날 이후로 ‘괜찮다’는 말의 힘을 새삼 느꼈다”며 “나 자신에게도 ‘괜찮아’라는 말을 종종 해 줘야겠다고 생각했다”고 덧붙였다.

#백지연#유독가스 사고#응급실#유튜브 지금백지연#의사 한마디#괜찮아요#방송인#MBC 아나운서#위로#건강
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스