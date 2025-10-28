백지연 “유독가스 마신 뒤 응급실 行…폐 치명상 걱정했다”

MBC 아나운서 출신 방송인 백지연이 유튜브를 통해 유독가스 사고로 응급실에 실려간 일화를 전했다. 그는 “괜찮아요”라는 의사의 한마디가 그 어떤 약보다 큰 위로가 됐다고 털어놨다.
지난 27일 공개된 유튜브 채널 ‘지금 백지연’ 영상에서 백지연은 “때로는 내가 그때 왜 그랬지, 내가 거길 왜 갔지, 왜 그런 결정을 했지 이런 것 때문에 후회되거나 속상한 적 있나, 저는 있다”며 “때로는 막 10년이 지나도 내 마음에 남아서 나를 괴롭히곤 하는 그런 일도 있지 않나”라고 말문을 열었다.
그는 “얼마 전 정말 황당한 실수를 했다”며 당시 상황을 전했다. 격무에 시달리던 그는 휴일을 맞아 집에서 쉬던 중, 닭고기를 손질한 가위를 소독하기 위해 냄비에 넣고 끓이다가 통화에 몰입한 채 그대로 잠이 들었다.
그는 “자는데 자꾸 기침이 나서 이상하다 했는데, 매캐한 냄새에 벌떡 일어났다”며 “가위의 플라스틱 손잡이가 타면서 유독가스가 발생했고, 그걸 마신 것”이라고 설명했다. 이어 “머리가 깨질 듯 아프고 가슴이 뻐근했다. 집 안에 있으면 안 되겠다 싶어 급히 나왔지만, 계속 기침이 나오고 두통이 심했다”고 당시를 회상했다.
이후 백지연은 지인의 도움으로 병원 응급실로 옮겨졌다. 그는 “후회, 자책, 자괴감이 몰려왔다”며 “내가 왜 그랬지, 알람을 왜 안 했지, 왜 인덕션을 안 썼지 하는 생각뿐이었다”고 말했다. 그러던 중 의사가 다가와 “괜찮아요, 이런 사고로 많이들 오세요”라고 다정히 말했고, 백지연은 “그 한마디가 천사처럼 들렸다. 그 어떤 진통제보다 큰 위로였다”고 전했다.
그는 “그날 이후로 ‘괜찮다’는 말의 힘을 새삼 느꼈다”며 “나 자신에게도 ‘괜찮아’라는 말을 종종 해 줘야겠다고 생각했다”고 덧붙였다.
