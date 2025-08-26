이대호, 야구 시작한 子 질투…“♥신혜정 사랑 빼앗겨”

25일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에는 ‘조선의 4번 타자’라 불린 전 야구 선수 이대호가 아내 신혜정, 가족과의 일상을 공개했다.
해운대 앞바다가 내려다보이는 집에는 이대호 부부와 중학교 1학년 딸 예서, 초등학교 3학년 아들 예승이 함께 지냈다. 딸은 성악을 전공, 아들은 야구를 시작했다고 전해져 눈길을 끌었다.
“아들은 야구 시작한 지 7개월 됐다”라는 이대호의 말에 신혜정이 “남편은 선수 된 후 만났지만, 아들은 이제 시작 아니냐? 키워 나가는 엄마로서 역할을 해야 한다”라고 부담감을 토로했다.
이 가운데 이대호가 질투심을 드러내 폭소를 안겼다. 아들을 향해 “아빠가 야구할 때보다 예승이를 더 잘 챙겨주네. 아빠는 아침 겸 점심으로 고기 먹었는데, 예승이는 아침부터 먹네. 나도 먹을 수 있는데, 난 깨우지도 않았잖아”라고 툴툴댔다. 이후에도 “예승이는 이른 아침부터 고기를 먹네? 좋겠네?”라며 부러워하는 모습이 웃음을 샀다.
이대호가 인터뷰를 통해 “아들에 대한 질투가 많이 생겼다”라고 고백했다. 아내가 “‘난 사랑을 다 빼앗겼다’ 이런 얘기하는데, 전혀 그렇지 않다”라면서 억울해했다. 하지만 이대호는 진심으로 서운함을 내비쳤다. “아들이 이제 엘리트 야구 시작해서 엄마가 많이 챙겨주는 게 맞지만, 아무래도 남편이다 보니까 서운한 면이 있다. 다 서운하다. 아들에게 해주는 1/10 정도만 해주면 좋겠다”라고 바라 놀라움을 줬다.
