나영석 “‘무한도전’, 서울 사람 프로 같았다…‘1박 2일’은”

나영석 PD와 김태호 PD가 ‘채널십오야’에서 그 시절 서로 바라본 ‘1박 2일’과 ‘무한도전’에 대해 이야기했다.
15일 오후 유튜브 채널 ‘채널십오야’를 통해 공개된 콘텐츠 ‘나영석의 나불나불’에는 예능계의 두 거장, 나영석 PD와 김태호 PD가 함께했다.
이날 김태호는 나영석이 연출을 맡았던 예능 ‘1박 2일’에 대해 “게임을 했을 때 극적으로 터질 때가 있다, 그때마다 항상 신기하고 재밌었던 건 멤버들 리액션이었다”라며 ‘무한도전’과의 차이를 전했다. 김태호는 “기본적으로 ‘무한도전’은 시니컬한 멤버들이 주축을 이루면서 말도 험하게 하고, 자막도 디스로 가는 형태였다면, ‘1박2일’은 쭉 선하게 가다가 끝날 때쯤 폭발하는 에너지가 느껴졌다”라고 부연했다.
이에 나영석이 “‘무한도전’은 조금 서울 사람 프로, ‘1박 2일’은 시골 사람 프로”라고 표현해 눈길을 끌었다. 나영석은 “‘1박 2일’은 호동이 형이 가운데에서 힘으로 가고, 단순하고 직진하는 스타일, ‘무한도전’은 두뇌 싸움을 할 때도 있고, 점점 서사를 쌓아나가서 만드는 것들이 있었다”라며 “‘무한도전’이 영특한 구성을 하는 게 도회적인 느낌이었다”라고 덧붙였다.
이어 나영석과 김태호는 당시 예능 프로그램 시즌제를 주장했지만, 방송국에서 받아들여지지 않았다며 TV 예능 황금기를 이끌었던 그 시절을 추억하고 공감했다.
