아이브, 30일 日 신보 ‘비 올라잇’ 발매…열도 인기 굳히기

스타쉽엔터테인먼트

아이브는 30일 각종 음원 사이트를 통해 일본 세 번째 앨범 ‘비 올라잇’(Be Alright)을 발매했다. 지난해 8월 발매된 일본 두 번째 앨범 ‘얼라이브’(ALIVE) 이후 약 11개월 만의 신보다.앨범에는 선공개된 동명의 타이틀곡 ‘비 올라잇’(Be Alright), 일본 NTV 일요드라마 ‘다메마네! -안 팔리는 탤런트, 매니지먼트 합니다!-’ OST ‘데어 미’(DARE ME) 등 일본 오리지널 두 곡을 비롯해 정규 2집 ‘아이브 스위치’(IVE SWITCH) 수록곡 ‘아센디오’(Accendio), ‘블루 하트’(Blue Heart), ‘와우’(WOW)의 일본어 버전이 수록됐다.지난 2022년 10월 일본에서 정식 데뷔한 아이브는 데뷔 싱글 ‘일레븐’(ELEVEN)으로 일본 레코드 협회가 선정한 ‘골드 디스크’(Gold Disc)에 이름을 올렸다. 이어 데뷔 한 달 만에 NHK 연말 가요 축제 ‘홍백가합전’에 출연하며 신인으로서 이례적인 행보를 보였고, 지난해에는 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브’(SHOW WHAT I HAVE)를 통해 ‘꿈의 무대’로 불리는 도쿄돔에 입성해 양일간 9만 5000명의 관객을 운집시키며 압도적인 존재감을 드러냈다.아이브는 올해 역시 일본 4개 도시를 순회한 아레나 팬 콘서트 ‘아이브 스카우트 인 재팬’에서 총 10만 명의 관객을 동원하며 일본 내 뜨거운 인기를 다시 한번 입증했다. 또한 일본 인기 유튜브 채널 ‘더 퍼스트 테이크’(THE FIRST TAKE)에 출연해 선보인 ‘애프터 라이크’(After LIKE) 라이브 영상은 공개 다음날 일본 유튜브 인기 급상승 동영상(음악) 1위를 기록했고, 일본 NHK 인기 음악 프로그램 ‘베뉴 101’(Venue 101)에도 출연해 현지 팬들과의 접점을 더욱 넓혔다.

아이브는 오는 9월 15일 일본 대표 음악 축제 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025’(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025) 첫 출연을 앞두고 있다. 지난해 ‘서머 소닉 2024’(SUMMER SONIC 2024)에서 객석의 떼창을 끌어내며 막강한 현지 인기를 입증한 가운데, 신보 ‘비 올라잇’을 통해 다시 한번 일본 시장을 정조준하는 아이브의 행보에 이목이 쏠린다.(서울=뉴스1)