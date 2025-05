‘걸스플래닛999’ 지니, 새 걸그룹 ‘스모즈’로 재도전

데뷔 앨범 ‘ALWAYS SOME MORE’ 발매

지니가 속한 스모즈는 오는 5월 데뷔 앨범 ‘ALWAYS SOME MORE’를 발매하며 본격적인 활동을 시작한다.타이틀곡 ‘I want you to’를 비롯해 총 4곡이 수록된 이번 앨범은 R&B, 하우스, 팝 장르가 어우러진 세련된 구성으로 이목을 끌고 있다.소속사는 에코엔터테인먼트이며, 한국 내 매니지먼트는 넘버케이엔터테인번트가 맡아 국내외 활동을 병행할 예정이다.지니는 “새로운 팀에서 다시 시작한다는 마음으로 열심히 준비했다. 팬분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

스모즈의 데뷔 타이틀곡 I want you to’는 상대방의 댄스에 마음을 빼앗기고 결국 함께 몸을 맡겨 리듬을 타게 되는 순간을 표현한 댄스 팝 넘버다. 여기에 질주감 넘치는 ‘Love Drive’, 감성 발라드 ‘Bleeding Heart’, 청춘 송 ‘My only love’까지 다채로운 색을 더했다.