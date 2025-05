BTS 진, 美 ‘지미 팰런쇼’ 뜬다…신보 타이틀곡 무대 예고

방탄소년단(BTS) 진 2025.4.15/뉴스1

진은 오는 22일(이하 한국시간) 미국 NBC 인기 프로그램 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 ‘지미 팰런쇼’)에 출격한다. 이날 방송에서 진은 16일 발매되는 미니 2집 ‘에코’(Echo) 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don‘t Say You Love Me) 무대를 선보일 예정이다.’지미 팰런쇼‘는 지난 14일 밤 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 진의 출연을 예고하는 영상을 깜짝 게재했다. 영상에는 진행자 지미 팰런이 휴대전화로 진의 신곡 ’돈트 세이 유 러브 미‘ 티저를 감상하며 “에코…”라고 속삭이는 장면이 담겼다.진은 지난해 11월 솔로 아티스트로서 ‘지미 팰런쇼’에 처음 출연해 솔로 앨범 ‘해피’(Happy) 타이틀곡 ‘러닝 와일드’(Running Wild) 무대를 꾸민 바 있다. 약 6개월 만에 다시 이 프로그램에 출연하는 진이 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대된다.진은 ‘지미 팰런쇼’를 시작으로 북미 활동에 박차를 가한다. 그는 오는 23일 뉴욕에서 스페셜 팬 이벤트 ‘하이-석진’(Hi-Seokjin)을 개최하고 1000명의 아미(팬덤명)와 하이터치 등을 통해 가까이 소통할 계획이다.

한편 진의 미니 2집 ‘에코’는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 ‘울림’처럼 퍼져나가는 모습을 그린 앨범이다. 타이틀곡은 ‘돈트 세이 유 러브 미’다. 연인과의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 놓지 못하는 아이러니를 노래한 곡이다.