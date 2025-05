투어스, 7월 日 투어 개최…열도 현지 팬심 저격

플레디스 엔터테인먼트 제공

플레디스 엔터테인먼트는 7일 “투어스가 7월부터 약 한 달간 ‘2025 투어스 투어 ’24/7:위드:어스‘ 인 재팬’(2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN JAPAN)을 개최한다”라고 밝혔다.이번 투어는 7월 11일 히로시마 공연을 시작으로 아이치(13~15일), 후쿠오카(17~18일), 미야기(25~26일), 오사카(28~30일), 가나가와(8월 9~10일) 등 6개 도시에서 총 13회에 걸쳐 진행된다. 이에 앞서 투어스는 오는 6월 20~22일 3일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2025 투어스 투어 ’24/7:위드:어스‘ 인 서울’(2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN SEOUL)을 열고 국내 팬들과도 만난다.한편 투어스는 미니 3집 ‘트라이 위드 어스’(TRY WITH US)의 타이틀곡 ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’로 음악방송 6관왕을 달성, 2025년 첫 그랜드슬램의 주인공이 됐다. 이는 데뷔 후 약 1년 3개월 만에 이룬 성과로, 5세대 보이그룹 최초다.(서울=뉴스1)