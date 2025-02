‘BTS 진 프로듀서’ 카이고 “韓 공연 아직도 생생…로제와 작업하고파”

28일 인스파이어 아레나 무대…7년 만에 내한공연

ⓒ뉴시스

노르웨이의 스타 DJ 겸 프로듀서 카이고(Kygo)는 2017년 페스티벌 무대로 처음 한국을 찾았다. 이듬해 단독 내한 공연에서 디제잉과 피아노 연주를 오가며 종횡무진했다. 스트링 세션과 피처링 아티스트의 라이브에 대형 LED 스크린을 가득 채운 영상 연출과 화려한 레이저 조명으로 호평을 들었다.카이고는 오는 28일 오후 9시30분 인천 인스파이어 아레나에서 한국 팬들과 재회한다.카이고는 영국 팝스타 에드 시런(Ed Sheeran)의 ‘아이 시 파이어(I See Fire)’ 리믹스 트랙으로 이름을 알렸다. 2014년 발표한 공식 데뷔 싱글 ‘파이어스톤(Firestone)’으로 노르웨이 싱글 차트 1위를 비롯해 UK 댄스 차트 등 여러 나라에서 차트 정상을 차지했다. 이 곡은 현재까지 유튜브 9억2000만 조회수를 기록 중이다.또한 미국 팝스타 셀레나 고메즈(Selena Gomez)와 함께한 ‘잇 에인트 미(It Ain’t Me)‘는 미국 빌보드 싱글 차트 ’핫100‘ 톱 10에 올랐고, 전 세계 29억 회 이상 스트리밍과 멀티 플래티넘을 기록하며 카이고의 최고 히트곡이 됐다.아울러 영국 싱어송라이터 엘리 굴딩(Ellie Goulding) ’퍼스트 타임(First Time)‘, 미국 팝 록 밴드 ’원리퍼블릭(OneRepublic)‘ 의 ’스트레인저 싱스(Stranger Things)‘, 미국 얼터너티브 록 밴드 ’이매진 드래곤스(Imagine Dragons)‘의 ’본 투 비 유어스(Born to Be Yours)‘ 등 다양한 장르의 뮤지션과의 협업했다.아티스트 협업, 리믹스 트랙 작업을 할 때 주의하거나 가장 중요하게 생각하는 건 곡마다 조금씩 다르다. 그럼에도 새로운 버전에 저만의 사운드를 추가하는 와중에 항상 원곡의 요소들을 최대한 유지하려고 노력한다는 건 항상 같다.카이고는 “그리고 전 상대적으로 알려지지 않은, 새로운 아티스트를 찾아내고 함께 작업하는 것을 정말 좋아합니다. 특히 싱어송라이터의 독특한 보컬을 늘 사랑해 왔다”고 강조했다.카이고는 또한 슈퍼 브릿팝 밴드 콜드플레이(Coldplay)와 함께 글로벌 슈퍼 그룹 ’방탄소년단‘(BTS) 진의 솔로 싱글 ’디 애스트로넛(The Astronaut)‘ 곡 작업과 프로듀싱으로 화제가 되기도 했다.이 곡의 출발은 카이고가 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴(Chris Martin)과 스튜디오에서 몇 차례 함께한 것이 출발이다. 그러면서 나온 아이디어 중 하나를 마틴이 진에게 제안했다. 카이고는 “얼마 지나지 않아 우리 모두가 함께하는 곡을 작업하게 됐다!”고 신나했다.음악적 성공과 함께 카이고는 유수의 뮤직 페스티벌 메인 무대를 장식하는 DJ로도 활약 중이다. 자신이 존경하는 아티스트였던 아비치(Avicii)와 함께 노르웨이의 페스티벌 무대에서 오른 것을 비롯 롤라팔루자(Lollapalooza), 코첼라(Coachella), 투모로우랜드(Tomorrowland), 울트라 뮤직 페스티벌(Ultra Music Festival) 등에 출연했다.2015년엔 일렉트로닉 뮤지션으로는 처음으로 노벨 평화상 콘서트(Nobel Peace Prize Concert) 무대에서 올랐고, 2016년 브라질 리우 올림픽 폐막식에도 함께 했다.카이고는 그런데 가장 기억에 남는 무대는 꼽기 어렵다고 했다. 운 좋게도 전 세계의 멋진 무대와 큰 공연장에서 연주할 기회가 많았다는 그는 “최근 멕시코 시티에서 했던 공연이 가장 큰 규모의 헤드라인 공연이었는데, 6만5000명이 넘는 관객 앞에서 연주했던 순간은 정말 꿈만 같았다”고 했다.대체공휴일을 포함한 삼일절 연휴의 시작에 공연하는 이번 무대는 초대형 파티 콘셉트다. 지난해 6월 발매한 셀프 타이틀 새 앨범 ’카이고(KYGO)‘ 발표 이후 진행되는 월드 투어의 하나다. 캐나다의 권위 있는 대중음악상 ’주노 어워즈‘ 후보에 오른 캐나다 출신 DJ 프랭크 워커(Frank Walker)와 노르웨이 아이돌 프로그램 출신 가수 겸 작곡가인 빅토리아 나딘(Victoria Nadine)이 스페셜 게스트로 함께한다.“저는 한국식 바비큐를 정말 좋아해요! 한국에 가면 늘 맛있는 고깃집을 찾으려고 합니다. 이번 공연은 지금까지 투어에서 선보였던 무대와 비슷할 거예요. 놀랄 만큼 멋진 영상과 특별한 순간들이 가득할 것이고, 또 몇몇 스페셜 게스트도 함께할 예정이에요.”이번 공연은 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 공동 주최·주관사로 나선다.[서울=뉴시스]