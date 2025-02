제로베이스원

6일 일본 오리콘 뉴스에 따르면, 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 일본 EP 1집 ‘프레젠트’(PREZENT)는 25만 8100포인트를 기록하며 2월 10일 자(집계기간 1월 27일~2월 2일) 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 1위를 차지했다.주간 합산 앨범 랭킹은 CD 판매량과 디지털 다운로드 수, 스트리밍 횟수 등을 각각의 기준에 맞게 포인트로 환산 후 순위를 매긴다. 제로베이스원이 해당 차트 최정상 자리에 이름을 올린 것은 국내에서 발매한 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로’(You had me at HELLO) 이후 이번이 두 번째다.제로베이스원의 ‘프레젠트’는 오리콘뿐 아니라 빌보드 재팬 주간 앨범 차트인 최신 ‘톱 앨범 세일즈’(집계기간 1월 27일~2월 2일)에서도 1위를 차지하며 괄목할 성과를 거뒀다.‘프레젠트’는 제로베이스원이 늘 변함없는 사랑을 보내주는 제로즈(팬덤명)에게 전하는 선물 같은 앨범이다. 일본 오리지널 신곡 4곡과 한국 활동곡 2곡의 일본어 버전을 수록, 다양한 장르 속에 제로베이스원의 폭넓은 소화력을 재차 입증했다.(서울=뉴스1)