트와이스, 아홉 청춘의 찬란한 이야기…‘위드 유-스’ 트레일러

그룹 ‘트와이스’가 새 앨범 트레일러를 공개했다.24일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스가 이날 0시 공식 SNS 채널에 새 미니 앨범 ‘위드 유-스(With YOU-th)’ 트레일러 영상을 오픈했다. 트와이스는 내달 2일 선공개 싱글 ‘아이 갓 유(I GOT YOU)’를 발매하고 컴백한다.이번 트레일러 영상은 트와이스 멤버 한 명, 한 명의 자연스러운 미소와 눈빛으로 시작한다. 흑백에서 컬러로 화면 효과가 전환되자 지효와 쯔위가 넓은 우주를 배경으로 매혹적인 페어 안무를 추는 장면이 펼쳐졌다.화려한 도시 야경 속 서로를 마주한 나연과 채영은 같은 곳을 바라보며 환한 웃음을 지어 보였다. 형형색색 꽃이 만개한 정원에 앉아 꽃반지를 나눠 낀 사나, 모모, 다현과 아늑한 방 안에서 시스터후드를 뽐낸 정연, 미나까지 등장해 아홉 청춘의 찬란한 이야기를 한층 기대케 했다.‘위드 유-스(With YOU-th)’는 트와이스가 약 1년 만에 완전체로 선보이는 작품이다. 내달 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 신보 정식 발매에 앞서 같은 달 2일 오후 2시 싱글 ‘아이 갓 유(I GOT YOU)’를 선공개한다.신곡 ‘아이 갓 유’는 미국 빌보드 메인 차트 ‘핫 100’에 연속 랭크인한 ‘더 필즈(The Feels)’와 ‘문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)’를 잇는 새 오리지널 영어 음원이다. 심플한 드럼 패턴 위 울려 퍼지는 앰비언트 사운드와 보컬 하모니가 특징으로 트와이스가 오랜 시간 쌓아온 우정과 사랑을 표현했다.한편 트와이스는 오는 2월2~3일(이하 현지시간) 멕시코 멕시코 시티 포로 솔에서 다섯 번째 월드투어 ‘레디 투 비(READY TO BE)’ 일환으로 올해 첫 단독 공연을 연다. 같은 달 6~7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움, 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이와 닛산 스타디움에서 투어를 전개한다.[서울=뉴시스]