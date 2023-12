“여성에게서 인간적·육체적 매력 느껴” 빌리 아일리시, 커밍아웃

팝 스타 빌리 아일리시(22)가 “여성을 좋아한다”고 커밍아웃한 가운데, 최근 행사에서 이에 대해 “사람들이 이미 알고 있을 줄 알았다”고 밝혔다.아일리시는 최근 버라이어티와의 인터뷰에서 여성에게 매력을 느낀다며 동성애에 대한 발언을 했다.이후 지난 2일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 버라이어티 ‘히트메이커스’ 레드 카펫 행사에 등장해, 이와 관련한 질문을 받았다.이날 아일리시는 “커밍아웃에 대해 거창한 자세를 취할 자세는 없었다”며 “사람들이 나의 그런 성향을 눈치채지 못할 줄은 몰랐다, 왜 우리는 우리대로 존재할 수 없나라는 생각도 든다”고 말했다.이어 동성애에 대해 “나는 여자를 좋아하고 인간적으로 여성을 사랑하며 끌린다”며 “육체적으로도 끌리고 여성의 아름다움에 겁이나기도 한다”고 구체적으로 밝혔다.한편 아일리시는 과거 래퍼 브랜든 애덤스, 제시 루더포드 등 남성들과 열애하기도 했다.2001년생인 빌리 아일리시는 트렌디한 사운드와 파격적인 퍼포먼스,그리고 무대 연출로 전세계 음악팬들의 사랑을 받는 미국 아티스트다. 2019년 발표한 첫번째 정규 앨범 ‘엔 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?’(WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?)로 18세이던 2020년 제62회 그래미 어워드에서 그래미 역사상 최연소 아티스트로 총 5관왕에 올라 전세계를 놀라게 했다.(서울=뉴스1)