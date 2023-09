“앞으로도 우린 계속” 15주년 2PM의 ‘추억 그리고 내일’

사진제공=JYP엔터테인먼트

데뷔 15주년을 맞은 그룹 2PM이 팬 핫티스트(공식 팬덤명)과 함께 지난 시간을 되돌아보고 앞으로의 시간들을 기약했다.10일 오후 서울 잠실실내체육관에서는 2PM 15주년 콘서트 ‘잇츠 투피엠’(It‘s 2PM)의 둘째 날 공연이 열렸다. 이날 공연은 온라인 공연 관람 플랫폼 비욘드 라이브를 통해 생중계되기도 했다.2PM의 데뷔 15주년을 맞아 열린 이번 콘서트는 지난 9일과 10일 양일간 열렸다. 지난 2017년 6월 열린 ’식스나이츠‘(6Nights) 후 약 6년 만에 열린 이번 공연은 오랜만에 여섯 멤버들의 완전체 모습을 볼 수 있어 더욱 의미가 크다.이날 2PM은 ’아 윌 비 백‘(I’ll Be Back)을 열창하면서, 공연의 화려한 포문을 열었다. 이후 ‘점프’(Jump)와 ‘미친거 아니야?’를 남다른 열정으로 꾸민 2PM은 넘치는 흥과 에너지로 무대를 꽉 채웠다.세 곡의 무대를 마친 뒤 준케이는 “모두 일어나”라고 소리를 치면서 흥을 더 돋웠고, 바로 ‘핸즈 업’(Hands Up) 무대를 펼치면서 지치지 않는 열정과 체력을 선보였다.이후 2PM은 ‘해야 해’와 ‘이 노래를 듣고 돌아와’ ‘온니 유’(Only You) 등의 곡들을 선보이면서 팬들이 15년 동안 즐겨 들은 노래로 공연의 열기를 뜨겁게 만들었다. 이에 준호는 “15주년 맞아서 콘서트를 하게 됐는데 이렇게 많은 팬분들이 와주셔서 너무 감사하다고 말하고 싶다”라고 공연에 참여한 팬들에게 감사의 인사를 전했다.이후 2PM은 ‘어때?’ ‘매직’(Magic), ‘10점 만점에 10점’ ‘우리집’ ‘문득’ ‘아임 유어 맨’(I‘m Your Man) ’어게인 앤드 어게인‘(Again & Again) ’하트비트‘(Heartbeat) ’니가 밉다‘ 등 히트곡들을 연이어 선보이면서 팬들과 뜨겁게 호흡했다. 특히 이들의 시그니처 퍼포먼스인 셔츠를 찢는 순간에는 팬들의 함성이 쏟아지면서 눈길을 끌었다.이에 준호는 “공연을 하다 보니깐 가장 분위기가 좋고 호응이 좋은 부분이 꼭 있다”라며 “그게 아무래도 (셔츠를) 찢었을 때가 아닌가”라고 말해 폭소케 했다. 닉쿤 역시 “그럼 노래 안하고 찢기만 해도 되나”라고 농담을 남기기도 했다.15년 동안 곁에서 함께 해 온 핫티스트에 대한 감사한 마음을 전하는 것도 잊지 않았다. 특히 팬들과 함께 2PM은 15주년 기념 케이크의 촛불을 끄는 이벤트를 준비해 팬들과의 추억을 기념했다.이후 우영은 “여러분들 덕분에 많이 행복했고, 저의 꿈이 이뤄지는 순간이었다”라며 “그동안 군대도 다녀오고 팬데믹도 겪으면서 모두가 많이 지치고 힘들었을 텐데, 우리가 여러분들 앞에서 우리의 시간을 만들 수 있을 때가 언제인가를 늘 기다려 왔다, 그 순간이 오늘 한 번에 시원하게 해결돼 개운한 날이다”라고 팬들에게 감사의 인사를 전했다.그러면서 우영은 “앞으로도 2PM은 계속된다”라고 말해 팬들의 함성을 이끌어냈다.닉쿤 역시 “제가 이번 콘서트를 6년 기다렸다”라며 “어제와 오늘은 정말 꿈만 같았다, 너무 훅 지나가서 아쉽기는 한데 이틀동안 정말 좋은 추억들이 많이 생겼다”라고 소감을 밝혔다. 또한 “앞으로 우영이가 말한 것처럼 2PM은 계속됩니다”라고 해 앞으로도 팬들과 함께 할 시간들을 기약해 기대를 높였다.한편 2PM은 이번 한국 공연에 이어 10월7일과 8일 이틀 동안 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 ’잇츠 투피엠‘ 일환으로 단독콘서트를 열고 열기를 이어갈 예정이다.(서울=뉴스1)