그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 팔색조 매력을 뽐냈다.지수는 최근 “Sydney BLINKs! Thank you for the memories! Won‘t forget our slow wave & BLACKPINK BLACKPINK BLACKPINK (BLINK BLINK BLINK)! Love you”(시드니 블링크! 추억 만들어줘서 고마워요! 잊지 않겠습니다. 사랑해요)라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.사진 속 지수는 블랙 드레스로 늘씬한 몸매를 선보이면서, 귀여운 캐릭터 머리핀으로 깜찍한 취향을 자랑하기도 했다.지수는 사랑스러운 표정부터 섹시미 넘치는 눈빛까지 다양한 모습으로 팬심을 설레게 했다.국내외 팬들은 “절대 떠나지 않을게”, “마지막 사진 너무 소중해”, “지수 진짜 고저스하다”며 칭찬을 아끼지 않았다.한편 지수는 최근 첫 싱글앨범 ’미(ME)‘와 타이틀곡 ’꽃(FLOWER)‘을 통해 성공적인 솔로 데뷔를 했고, 이는 전 세계인의 마음을 사로잡았다.(서울=뉴스1)