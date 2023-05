블랙핑크 ‘DKWTD’도 넘겼다…3억뷰 안무영상만 5편째

K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’의 ‘돈트 노우 왓 투 두’(Don‘t Know What To Do·DKWTD) 안무 영상이 3억뷰를 돌파했다.24일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ’돈트 노우 왓 투 두‘ 안무 영상은 이날 오후 1시18분께 유튜브에서 조회수 3억 회를 넘어섰다. 지난 2019년 4월 15일 공개된 지 약 4년1개월 만이다.’돈트 노우 왓 투 두‘는 블랙핑크의 EP ’킬 디스 러브(KILL THIS LOVE)‘ 서브 타이틀곡이다. 당시 앨범과 동명의 타이틀곡 ’킬 디스 러브(Kii This Love)‘로 강렬함을 발산했던 블랙핑크는 ’돈트 노우 왓 투 두‘를 통해 여러 고난도 동작과 청량한 에너지로 상반된 매력을 뽐냈다.특히 뮤직비디오뿐 아닌 안무 영상까지 계속되는 억대 뷰 행진은 블랙핑크의 전매특허다. 실제 유튜브에 게재된 블랙핑크의 총 41편의 억대 뷰 콘텐츠 중 3억뷰 이상 안무 영상만 5편째다.블랙핑크는 거듭 ’유튜브 퀸‘ 명성을 확인하고 있다. 동영상 누적 조회수는 312억 회에 달한다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 8850만 명 이상으로 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 이 분야 톱이다.한편 블랙핑크는 약 150만 명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 ’본 핑크‘를 진행 중이다. 현재 성황리에 전개 중인 아시아 투어에 이어 프랑스 파리와 북미 4개 도시 스타디움 공연을 앞두고 있다. 오는 7월 열리는 영국 음악 축제인 ’하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌‘에서는 K팝 아티스트 최초의 헤드라이너로 무대에 오른다.[서울=뉴시스]