세븐틴, 미니 10집 선주문량 464만장…K팝 역대 최다

대세 그룹 ‘세븐틴(SVT)이 미니 10집 ’FML‘로 K팝 음반 선주문량 신기록을 다시 썼다.23일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 24일 오후 6시 발매되는 ’FML‘은 국내외 선주문량 464만 장을 넘겼다.정규 4집 ’페이스 더 선(Face the Sun)‘의 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량)인 206만7769장마저 훌쩍 뛰어넘는 숫자일 뿐 아니라, 역대 K-팝 음반의 선주문량으로는 가장 많은 신기록이다.이전 K팝 최다 선주문량 기록은 글로벌 슈퍼 그룹 ’방탄소년단‘의 정규 4집 ’맵 오브 더 솔 : 7‘(2020)로 세운 402만장이다.세븐틴은 작년 ’페이스 더 선‘으로 ’빌보드 200‘ 최장기간 차트인 자체기록을 경신했다. 이 앨범은 써클차트 기준 누적 판매량 328만 장을 넘기며 작년 발매된 앨범 중 가장 많은 판매량을 기록했다.이에 더해 세븐틴은 정규 4집 리패키지 ’섹터 17‘으로 K-팝 역사상 최초로 리패키지 앨범 ’초동 밀리언셀러‘를 달성했다. 이 음반으로 미국 빌보드 메인 음반차트 ’빌보드 200‘에서 자체 최고 기록인 4위를 차지하기도 했다.또 두 음반은 최근 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 ’베스트 셀링 퓨어 앨범스 월드 와이드(Best selling pure albums worldwide) in 2022‘에서 각각 5위와 9위를 기록했다.세븐틴이 계속 기세를 올리고 있는 만큼 ’FML‘은 ’빌보드 200‘ 등 글로벌 차트에서 호성적을 거둘 것으로 기대된다. 특히 ’빌보드 200‘ 자체 신기록이 기대된다.아울러 세븐틴은 이번 앨범으로 새 이야기를 시작한다며 자신감을 담았다. 더블 타이틀곡 ’퍽 마이 라이프(F*ck My Life)‘와 ’손오공‘을 비롯 총 6곡이 실린다. 세븐틴은 더블 타이틀곡을 내세운 건 이번이 처음이다.[서울=뉴시스]