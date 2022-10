첸 박해수

엑소 첸(에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’ 뮤직비디오에 배우 박해수가 출연해 매력을 더했다.첸의 새 미니앨범 타이틀 곡 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’는 모든 것이 마지막이 되어 점점 사라져가는 이별의 단면을 그린 애틋한 발라드 장르의 곡으로, 뮤직비디오 역시 연인과 헤어진 이후 상실감을 느끼는 스토리를 그렸다.특히 이번 뮤직비디오는 다수의 작품에서 뛰어난 연기력으로 호평 받은 배우 박해수가 주연을 맡아 디테일한 감정 연기로 몰입감을 더해, 음악 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다.더불어 오는 29일 오후 6시에는 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이어서 신곡에 대한 기대감을 한층 더할 것으로 보인다.첸의 세 번째 미니앨범 ‘사라지고 있어 (Last Scene)’는 오는 31일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반 발매된다.(서울=뉴스1)